Иран измисли нов начин да изтощава американската ПВО: Евтини дронове срещу милиони за прехващачи

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) постепенно усъвършенства своите ракетни и безпилотни операции през първите пет месеца на военни действия със Съединените щати, което му позволява да използва слабостите в американската противовъздушна отбрана, като същевременно принуждава Вашингтон да използва все по-оскъдни ракети-прехващачи. Източници, цитирани от The New York Times, съобщават, че това е включвало използването на все по-сложни комбинации от ракети и безпилотни летателни апарати, за да се усложни отбранителният отговор на САЩ, което е било особено важно, тъй като Съединените щати едновременно са изразходвали неустойчиво големи количества от своите противовъздушни прехващачи.

Оценките на САЩ показват, че иранската стратегия е насочена не само към унищожаване на отделни цели, но и към създаване на неблагоприятно съотношение на разходите и боеприпасите, при което относително евтините ирански оръжия биха могли да принудят Съединените щати да използват значително по-скъпи отбранителни ракети. През петдневен период през юни Иран изстреля последователни вълни от безпилотни летателни апарати и ракети срещу американските сили в три бази в Йордания, пише MWM. Атаките, според съобщенията, са били предназначени да надвият американската отбрана чрез обема и разнообразието на входящите оръжия. Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) използва и ракети, способни внезапно да променят курса си, което усложнява задачата на американските прехващачи и принуждава защитниците да реагират на оръжия, чиито траектории не могат да бъдат третирани като директни балистични пътища.

Новата тактика представлява еволюция от простото изстрелване на голям брой ракети към цел. Чрез включването на оръжия, способни да променят траекторията си, Иран може да увеличи несигурността за отбраняващите се сили и потенциално да принуди разходите за прехващачи срещу заплахи, които иначе биха могли да бъдат игнорирани или ангажирани по-късно. Подходът също така използва едно от основните предизвикателства на съвременната противовъздушна отбрана: защитниците обикновено трябва да приемат, че входяща ракета или дрон може да представлява реална заплаха, докато траекторията му не стане достатъчно ясна. Следователно нападателят може да се опита да наложи разходи, просто като създаде множество надеждни заплахи, дори когато само малка част от оръжията в крайна сметка достигат целите си.

Използването на дронове е особено подходящо за новата стратегия на Иран.

Иранските еднопосочни атакуващи дронове са значително по-евтини и по-лесни за производство от прехващачите Patriot. Когато голям брой се изстрелват заедно с балистични ракети и други оръжия, те могат да принудят защитниците да разделят вниманието си и потенциално да използват сложни прехващачи срещу смесица от заплахи. Включването на ракети, способни да променят курса, добавя още един слой сложност. Конвенционалната балистична ракета следва широко предвидима траектория след фазата си на ускорение, което позволява на сложни сензори и командни системи да изчислят вероятната точка на удар. Ракета, способна да маневрира по време на полет, може да намали времето за реакция на защитника и да увеличи несигурността относно целевата си цел.

Иран използва широка гама от видове ракети и дронове за поразяване на цели, като целите с най-висок приоритет се поразяват с по-сложни и скъпи видове ракети, като например Fattah 2, която интегрира хиперзвукова планируваща машина, която е почти невъзможно да бъде прихваната. Друг ключов елемент от стратегията му е унищожаването от Корпуса на гвардейците на ислямската революция на ценни радарни системи за противовъздушна отбрана на стойност няколко милиарда долара, включително радара AN/FPS-132 в Катар и два радара AN/TPY-2 в Йордания и Обединените арабски емирства. Това послужи като умножител на силата за по-широки атаки.

Ефективността на развиващите се ирански тактики беше демонстрирана най-драматично на 17 юли, когато ирански удар в Йордания удари жилищен комплекс в американска база, причинявайки множество жертви, включително смъртни случаи. Преди това обаче, в края на март израелският вестник "Аарец" потвърди, че 80% от иранските ракети, изстреляни срещу израелски цели, са постигнали успех, след публикуването на нарастващ брой кадри, сочещи провалите в израелската и американската противоракетна отбрана.

Демонстрираната способност на Иран бързо да възстановява ракетните си бази осигури продължаваща способност за отвръщане на американски атаки.