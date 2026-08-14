Индия отказа Су-57, а Москва отново го обяви за "без аналог"

Руски военни представители направиха поредица от смели твърдения относно възможностите на Су-57 „Фелон“ – но Кремъл не успя да изпробва тези възможности в Украйна. Само няколко дни след като Индия затръшна вратата пред руския стелт изтребител от пето поколение Су-57 „Фелон“, представители на Кремъл отговориха, като отново похвалиха възможностите на самолета. През последните години Су-57 многократно е бил промотиран пред потенциални чуждестранни клиенти, включително Индия, на множество авиационни шоута, търговски изложения и други събития. Въпреки това Алжир остава единственият потвърден чуждестранен купувач към днешна дата.

Предвид неуспеха да се намерят заинтересовани страни за самолета, руските официални лица прибягват отново до познатата тактика – да преувеличават възможностите на самолета пред потенциални купувачи в развиващия се свят, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Тази седмица командващият руските въздушни сили и заместник-главнокомандващ на руските аерокосмически сили Сергей Кобилаш заяви, че Су-57 е ключов елемент за постигането на въздушно превъзходство, съобщи руската държавна медия ТАСС. Коментарите на Кобилаш бяха направени по време на церемония по повод 114-тата годишнина на руските военновъздушни сили.

"Ключов елемент за постигането на въздушно превъзходство е изтребителят от пето поколение Су-57, който няма аналог в серийното производство сред съвременните световни производители на самолети", заяви Кобилаш в интервю за вестник "Красная звезда".

Откакто започна своята непровокирана инвазия в Украйна преди четири години и половина, руската армия не успя да постигне въздушно превъзходство над Украйна. Тук играят роля няколко фактора, включително устойчивата и мобилна украинска противовъздушна отбрана, липсата на руско обучение и доктрина за сложни мисии по потискане на противниковата противовъздушна отбрана, както и слабата интеграция на електронната война и съвместните операции.

Исторически руските пилоти летят значително по-малко тренировъчни часове годишно в сравнение с колегите си от Запада, а това означава, че на повечето от тях липсва специализираното обучение, необходимо за системно потискане или унищожаване на вражеската противовъздушна отбрана (SEAD). Вместо да се постигне въздушно превъзходство, въздушното пространство остава оспорвано.

Освен това Су-57 изобщо не се е появявал на бойното поле в Украйна, вероятно поради желанието да се избегне загубата на малкото модерни самолети, с които Русия разполага в момента. Всъщност Русия е разположила флота си в Далечния Изток, относително далеч от украинските саботажни действия.

Ето защо е иронично, че Кобилаш възхвалява "Фелон" като "ключов елемент" за постигане на въздушно превъзходство, при положение че Русия не е успяла да го постигне в продължаващия конфликт в Украйна. Ако Су-57 наистина беше толкова значим, защо не е бил използван, за да подпомогне постигането на тази цел?

Най-очевидният отговор е, че Русия разполага само с около 20 до 30 бойно готови самолета,

а вероятно и по-малко, тъй като не е ясно какъв е процентът на самолетите, готови за мисии. Това е попречило на масовото разгръщане и, което е по-важно, на устойчивото тактическо присъствие на изтребителя от пето поколение.

През последните месеци някои видни руски военни коментатори започнаха да поставят открито под съмнение официалните твърдения, че Су-57 е водещият изтребител в света, като отбелязват, че "Фелон" е изиграл толкова незначителна роля в Украйна, дори когато F-35 Lightning II е бил използван ефективно в ролята на SEAD срещу Иран.

Военните анализатори многократно са посочвали, че авиониката, компромисите в стелт дизайна и ограниченията на двигателите са попречили на възможностите на Су-57.

"Су-57 отразява типично руски подход: акцент върху кинематичните характеристики, при който се приема известно влошаване на радарната сигнатура като компромис за маневреност. Проектиран да доминира в маневреното пространство, а не да изчезва в него, Су-57 дава приоритет на контрола в широки полети", писа по-рано Харисън Кас за The National Interest, добавяйки, че дизайнът на Су-57 всъщност е оптимизиран за бой на къси разстояния.

В въздушен двубой Су-57 вероятно би надделял над F-35. Проектираният от "Сухой" самолет за въздушно превъзходство има явно предимство по отношение на кинематичните характеристики и маневреността спрямо многоцелевия изтребител на "Локхийд Мартин", благодарение на своето 3D векторно управление на тягата, по-високата максимална скорост и превъзходната мигновена маневреност.

Все пак настоящият военен консенсус отбелязва, че съвременната доктрина за въздушен бой е предназначена да предотврати изобщо възникването на въздушен двубой. Двата двигателя на Су-57 може и да му позволяват да достига по-високи скорости, а интегрираната конструкция на крилото и фюзелажа и големите управляващи повърхности му дават предимство в близкия въздушен бой, но това няма да има значение.

Просто казано, Су-57 ще се превърне в горяща развалина, свалена от оръжие с обсег извън визуалния обхват (BVR), дълго преди пилотът на "Фелон" изобщо да е видял F-35.

Кобилаш и други руски официални лица могат да изтъкват възможностите на Су-57, но трябва да е ясно, че той е проектиран за вид война, която до голяма степен вече е останала в миналото. Русия не успя да постигне въздушно превъзходство в Украйна и дори флот от Су-57 вероятно няма да промени този факт.