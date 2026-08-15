Нови нарушения в завода за отпадъци на София въпреки предписанията

Огромни количества отпадъци са били съхранявани в нарушение на изискванията на територията на Столичното предприятие за третиране на отпадъци, установи проверка на Регионалната инспекция по околната среда и водите - София.

От РИОСВ посочват, че въпреки многократните проверки, предписанията и предприетите административно-наказателни действия условията на комплексното разрешително продължават да не се спазват.

При последваща проверка на 14 август 2026 г. инспекторите отново са установили нарушения. Сред тях е съхраняването на произведено RDF гориво на открито и извън определените за тази цел места.

По данни на РИОСВ - София същото нарушение е било констатирано и при предишни проверки, като вече са били давани конкретни предписания за отстраняването му.

Повторно е установено и неизпълнение на изискването за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение на площадка "Садината" от Интегрираната система за третиране на битови отпадъци на Столична община.

От инспекцията подчертават, че и по този въпрос вече са били давани задължителни указания, но несъответствията продължават.

Заради нарушенията РИОСВ - София е предприела административно-наказателни действия и е издала нови задължителни предписания с постоянен срок. Столична община трябва да преустанови съхраняването на отпадъци извън границите на площадка "Садината", когато това не е разрешено от действащото комплексно разрешително, както и да осигури постоянен отдалечен достъп до видеонаблюдението в реално време.

От екоинспекцията определят проверката като част от засиления контрол върху дейността на предприятието.

Само през 2025 г. са извършени 10 проверки на интегрираната система за третиране на отпадъци на Столична община и са съставени 12 акта за административни нарушения. Наложените санкции за нарушенията в Столичното предприятие за третиране на отпадъци през годината са на обща стойност 78 738,95 евро.

През юли общинският съветник Ваня Григорова заяви, че в предприятието се извършва незаконно зариване на отпадъци, което според нея запълва депата изключително бързо, а дейността се укрива и не се плащат дължимите такси към държавата, пише БТА.