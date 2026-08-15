BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 44

Тежка катастрофа край Диарбекир, има трима загинали

Други 11 души са ранени

15.08.2026 | 13:30 ч. Обновена: 15.08.2026 | 13:34 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Трима души са загинали, а други 11 са ранени при катастрофа с микробус в района на турския град Диарбекир, съобщиха местни медии, цитирани от БГНЕС. Трима от пострадалите са в тежко състояние.

Инцидентът е станал на пътя между Лидже и Кулп, в района на село Карахасан. По все още неизяснени причини микробусът е напуснал пътното платно и се е преобърнал.

Свързани статии

На място са изпратени екипи на Спешна помощ, пожарната и жандармерията.

По предварителна информация пътниците са пътували от Диарбекир към Муш, където трябвало да присъстват на годежна церемония.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

катастрофа турция загинали
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem