Тежка катастрофа край Диарбекир, има трима загинали

Трима души са загинали, а други 11 са ранени при катастрофа с микробус в района на турския град Диарбекир, съобщиха местни медии, цитирани от БГНЕС. Трима от пострадалите са в тежко състояние.

Инцидентът е станал на пътя между Лидже и Кулп, в района на село Карахасан. По все още неизяснени причини микробусът е напуснал пътното платно и се е преобърнал.

На място са изпратени екипи на Спешна помощ, пожарната и жандармерията.

По предварителна информация пътниците са пътували от Диарбекир към Муш, където трябвало да присъстват на годежна церемония.