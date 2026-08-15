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Петима застреляни в Мичиган, заподозреният е открит мъртъв

Няма подробности за мотивите или обстоятелствата около стрелбата

15.08.2026 | 09:15 ч. 11
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Петима души са били застреляни в американския щат Мичиган, а заподозреният за убийствата е открит мъртъв, предаде Associated Press, позовавайки се на местните правоохранителни органи.

Престъпленията са извършени на три различни места в окръг Мисоки, на около 270 километра северозападно от Детройт - в две жилища и в гориста местност.

След подаден сигнал полицията открила в къща трима убити и един ранен човек. Междувременно заподозреният Чад Хикман успял да избяга.

По време на издирването служителите на реда намерили още едно тяло в друго жилище. По-късно в гориста местност край езерото Уитлок бил открит автомобилът на заподозрения, а вътре - телата на 39-годишния Хикман и на още един човек.

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Така броят на жертвите достига петима.

Полицията продължава разследването и към момента не съобщава повече подробности за мотивите или обстоятелствата около стрелбата.

Случаят отново насочва вниманието към проблема с масовите стрелби и убийствата с огнестрелно оръжие в САЩ.

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