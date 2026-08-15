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Двуетажен автобус с 84 души катастрофира на "Тракия"

При инцидента няма пострадали

15.08.2026 | 13:15 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двуетажен автобус със сръбска регистрация, превозващ 84 души, е катастрофирал тази сутрин на автомагистрала "Тракия". При инцидента няма пострадали, предаде БГНЕС.

Катастрофата е станала около 90-ия километър на магистралата в посока София. По все още неизяснени причини автобусът е пробил предпазната ограда и е излязъл в полето край пътя.

Всички пътници са успели да напуснат превозното средство невредими. След това са били транспортирани с други автобуси до близка бензиностанция, където са изчакали организирането на по-нататъшния си транспорт.

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В автобуса са пътували предимно млади хора, които се връщали от почивка в турския курорт Кушадасъ.

Към момента няма данни за необходимост от медицинска помощ. Причините, поради които водачът е изгубил контрол над автобуса и е напуснал пътното платно, предстои да бъдат изяснени.

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