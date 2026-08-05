Убиха инфлуенсър пред очите на зрителите му в TikTok

Мексиканският инфлуенсър Сесар Гастелум беше застрелян вчера, докато излъчваше на живо с приятели пред ресторант за бързо хранене в град Кулиакан, в северозападната част на Мексико.

Нападението е заснето по време на живо излъчване

Гастелум, който има близо 600 000 последователи в TikTok и е известен с комедийните си клипове, бил пред заведението, когато към него и приятелите му се приближили двама души с каски, пътуващи с мотоциклет.

На запис от прякото излъчване се вижда как водачът на мотоциклета изважда пистолет и стреля директно по инфлуенсъра, пише Reuters.

Служител на силите за сигурност в щата Синалоа потвърди смъртта на Гастелум и съобщи, че "се провежда мащабна операция на силите за сигурност".

Кулиакан остава в центъра на престъпно насилие

Убийството се случва на фона на продължаващото насилие в Кулиакан - столицата на щата Синалоа, която е в центъра на конфликт за влияние между враждуващи фракции на организираната престъпност.

Стрелбата напомня за убийството на мексиканската инфлуенсърка Валерия Маркес през май 2025 г. Тя беше застреляна по време на пряко излъчване в TikTok от салона за красота, в който работеше в Запопан, щата Халиско.

Според прокуратурата мъж влязъл в салона и открил огън по 23-годишната Маркес. Смъртта ѝ беше разследвана съгласно протоколите за фемицид.

Арест по разследването за убийството на Валерия Маркес

Миналия месец мексиканските власти обявиха, че в Халиско е арестуван Рамон Анхел Алварес Аяла, известен като Ел Ере I. Министърът на сигурността Омар Гарсия Харфуч го идентифицира като лидер на престъпна клетка, свързана с картела "Халиско - Ново поколение".

Властите свързаха Алварес Аяла с убийството на Валерия Маркес и го обвиниха, че е наредил и финансирал убийството на кмета на Уруапан Карлос Мансо през ноември 2025 г