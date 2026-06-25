Михайлов: Даваме на властта още един месец, после връщаме справедливостта

“Всички знаят, че станахме по-бедни след приемането на еврото. Румъния е много по-добре от нас, дори се готви за присъединяване на Молдова. Това е така, защото мафиотските структури у нас прогонват младите хора или ги смазват”, коментира влизането ни в еврозоната лидерът на “Величие” Ивелин Михайлов.

Той даде пример със случващото се с Исторически парк. Пред bTV Михайлов сподели, че от седем години се оказва голям натиск, но няма власт, на която да се оплаче.

“В България всички са срещу Ивелин Михайлов, срещу Исторически парк, срещу “Величие“, защото не влизаме в договорки. Аз отказвам да се подчиня. Те знаят, че ние сме единствената организация, която може да защити хората. Мафията знае, че ние много бързо може да се организираме и да свикаме протести, каквито свалиха властта“, каза още Михайлов.

Попитан какво ще се случи с Исторически парк, бившият депутат отговори, че “това ще го каже държавата”.

“Нали на държавата ѝ трябват инвеститори. Какво да кажем на инвеститорите, когато се обявява, че парка се закрива?“, попита Михайлов.

Лидерът каза, че той е само акционер. “Има борд на директорите. Незаконно отнеха финансови права на хората. В момента има съдебно решение, което се обжалва. Има независими експерти, които казаха, че това не може да се прави в европейска държава“.

По думите му цялата държава се е съюзила срещу „Исторически парк“. Правят ни се постоянни ревизии и запори. Той прозря, че това се прави избирателно и е с цел натиск.

На въпрос кой го издържа дали още майка му, Михайлов отговори: “Не, любовниците ми. Имам богати любовници, които ме харесаха, докато бях в Народното събрание. Аз съм разведен“.

“Оставам в политиката на 100%. Ако няма промяна в следващия месец, ние ще издигнем свой кандидат за президент. Трябва да върнем справедливостта в България и ако изборите не са го направили, ще трябва да продължим борбата“, категоричен е Михайлов.