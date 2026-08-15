Празнуваме Голяма Богородица - ден на вяра, семейство и традиции

На 15 август православната църква отбелязва Успение на Пресвета Богородица - Голяма Богородица, един от 12-те най-големи християнски празници. Денят се почита и от католици и други християнски деноминации и е посветен на смъртта, или "успението", на Божията майка.

Според преданието Света Богородица напуска земния живот на 64-годишна възраст и отива при своя син. Три дни по-рано Архангел Гавраил ѝ съобщава, че Бог е пожелал да я приеме в своето царство, за да царува вечно с него.

Последното ѝ желание било да види отново Светите апостоли. По чудодеен начин те се събрали пред дома ѝ в Йерусалим от местата, където проповядвали, за да се простят с нея и да погребат тялото ѝ.

Три дни по-късно Иисус Христос слиза от небесата за душата на Света Богородица, обкръжен от ангели и светци. Тя е погребана в пещера край Гетсимания, чийто вход е затворен с камък.

Когато няколко дни по-късно пещерата била отворена, за да може закъснелият апостол Тома да се поклони пред нея, вътре била намерена единствено плащеницата ѝ. По-късно апостолите чули ангелско пеене и видели Божията майка в облаците, обкръжена от ангели.

"Радвайте се, защото съм с вас през всичките дни", казала им тя според преданието.

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В памет на това явяване църквата отслужва тържествена литургия и извършва "въздигане на хляба".

В народната традиция празникът е известен като Голяма Богородица, за разлика от Малка Богородица, когато се отбелязва рождението на Божията майка.

След празничната литургия в църквата се освещават обредни хлябове, които жените раздават за здраве и в памет на починали близки.

Вярващите търсят покровителството на Света Богородица при житейски трудности. На места се организират родови срещи и се прави курбан за живот, здраве, плодородна година и предпазване от премеждия и болести.

На празничната трапеза традиционно присъстват прясна питка, украсена с орнаменти, пиле каша, варено жито, царевица и тиква. Ядат се още диня и грозде, а рибата е разрешена.

Сред традиционните дарове за църквата са свещи, домашно тъкано платно, месал, кърпа и пари.

Имен ден празнуват Мара, Мария, Марийка, Мари, Марин, Мариян, Марияна, Мариана, Мариан, Маша, Мика, Мира, Мариета, Мариела, Марио, Преслав и Преслава.