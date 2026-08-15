Синът ѝ умира заради фентанил, днес тя предупреждава българските родители

Фентаниловата криза в САЩ от години отнема човешки животи, а предупрежденията, че проблемът може да се разрасне и в България, стават все по-сериозни. След разбитите този месец лаборатории в Русе и София темата отново излезе на преден план.

Пред NOVA Ейпръл Бабък разказа личната си история - нейният 25-годишен син Остин умира, след като приема наркотик, без да знае, че в него има фентанил.

"Фентанилът уби сина ми. Той имаше цял живот пред себе си. Сега никога няма да се ожени. Никога няма да имам внуче от него. Цялото му бъдеще изчезна за миг. Той беше толкова мило и добро дете, не беше направил лошо на никого", споделя Ейпръл.

Промяната при Остин започва, след като получава лоша оценка и губи мястото си в училищния футболен отбор.

"Това наистина го съсипа. Изпадна в депресия. Играеше футбол откакто беше на четири години и игра до деня, в който почина. Когато му отнеха футбола през онази последна година в гимназията, веднага забелязах, че цялата му група приятели сякаш се промени, като че ли за една нощ. Започна да се движи с друга компания. Знам, че започна да се занимава с глупави неща, нищо сериозно. А причината, поради която синът ми умря, е, че една нощ излезе да си купи кокаин и това го уби. Хората сега умират, защото наркодилърите слагат фентанил в него, защото така го подсилват и го правят да трае по-дълго. Искаха синът ми да се пристрасти към това, но той умря. Получих токсикологичния доклад за смъртта му в рамките на три седмици и там видях - отравяне с незаконен фентанил. Точно това пишеше", разказва майката.

Криза, която продължава повече от десетилетие

Докато в България фентанилът тепърва се очертава като сериозна заплаха, САЩ живеят с кризата повече от десетилетие. Само за три години - между 2021 и 2023 г. - над 250 000 души са загубили живота си заради фентанил.

"Затова се моля за България - дано вие, вашето правителство, успеете да овладеете ситуацията, преди да се наложи да погребвате 100 000 от вашите граждани всяка година. Това нормално ли е? Помните ли 11 септември в САЩ и колко хора починаха? 11 септември се случва всеки ден. Всеки един ден. Ако беше така, това щеше да се излъчва по всички новинарски канали по целия свят. Но какво се случва тук, в Америка? Цари тишина. Тишина!", казва Ейпръл пред NOVA.

За нея тази криза не е статистика, а лична загуба. Тя предупреждава, че фентанилът не се среща само като примес в други наркотици. Фалшиви таблетки, продавани като лекарства без лекарско предписание, също могат да съдържат смъртоносното вещество, а сред жертвите има все по-млади хора.

"Имаме тийнейджъри, пристрастени към фентанил - 14 и 15-годишни, но никой не излиза навън с намерението да си намери фентанил. Всички те са били подведени да станат зависими от него. И щом веднъж станеш зависим, вече е почти твърде късно. Това е "руска рулетка" с живота ти. Не знаеш на какво можеш да попаднеш", разказва тя.

Ейпръл споделя и историята на жена от Мериленд, която е загубила едновременно две внучета - на 10 и 14 години.

"14-годишната взела най-обикновено хапче от някого в училище. Тя се прибрала вкъщи и очевидно накарала малкия си брат да вземе едно заедно с нея и двамата загубиха живота си. Това не е нормално, но е често срещана история", допълва тя.

От лична трагедия към активизъм

След смъртта на Остин Ейпръл създава фондацията "Изгубените гласове на фентанила", организира протести пред Белия дом и се среща с други родители, преживели същата загуба.

"Няма да плача всяка вечер в стаята си, сгушена във възглавницата. Ако правех това, досега щях да съм умряла. Аз чистя домове, не съм активист, не знаех какво да правя, но знам, че имам голяма уста и съм шумна. Тук съм, за да спася децата ви. Всеки ден няколко майки ме търсят, за да ми кажат, че са загубили детето си заради тази отрова. Всеки ден. Не искам никой да умира. Сега съм в стаята на сина ми, наричам я моят "кризисен щаб", оттук работя. Цялата стая е облепена с негови снимки. Вече пет години маршируваме към Белия дом. И има защо. Една от целите ми беше да има наркан навсякъде, където има пожарогасител. Това е животоспасяващо лекарство, което бързо спира и отменя ефектите от свръхдоза", казва майката.

Кадрите от американските улици днес показват едни от най-тежките лица на кризата. За Ейпръл обаче те са и предупреждение към всяка държава, която тепърва се сблъсква с проблема.

"Няма значение за кого ще гласувате. Няма значение какъв е цветът на кожата ви. Няма значение дали сте гей, хетеросексуален, бисексуален или трансджендър. Няма значение дали сте от добро семейство или не", казва тя.

"Ситуацията е наистина ужасна. Като например във Филаделфия. Там са като "Ходещите мъртви". В Сан Франциско също е ужасно. Имам чувството, че нашите политици не ги е грижа дали ще живеем или ще умрем. Хората се разхождат около трупове по улиците. Това е отвратително!", допълва Ейпръл.

Апел към родителите и българските политици

След смъртта на сина си тя остава с въпроса какво е можела да направи по-рано. Днес се опитва да предаде наученото на други родители.

"Знаете ли какво трябва да правят тези родители? Да бъдат досадно любопитни. Да проверяват телефоните на децата си. Да обръщат внимание на поведението им. Например, сменят ли си приятелите? Не искат ли да ходят на училище? Наистина трябва да наблюдавате поведението им и промените в него, защото това е знак, че нещо не е наред. Всеки трябва да знае какво е незаконният фентанил и какво може да се случи. Не се доверявайте дори на приятелите си. Вашите приятели ви лъжат. Срещала съм толкова много родители, чиито деца са починали, защото са взели фалшиво хапче или каквото и да е било, което са получили от приятел. Хората лъжат, а те са млади, наивни, не мислят рационално. Децата просто не мислят така, както мислим ние", казва Ейпръл.

В разговора си с NOVA тя отправя и директен апел към България да не допуска кризата да достигне мащабите, които вече има в САЩ.

"Затова се моля на Бога, България и българските политици да се справят много по-добре, отколкото тук, в Америка, защото, честно казано, тук всичко е пълен провал. Тази криза продължава от 2013 г. и се изостря. Коя година сме сега? 13 години пълен ад. Не позволявайте това да се превърне в пълен ад за вашите граждани! Политиците са тези, които трябва да приемат закони, за да преследват тези трафиканти. Да държат наркотрафикантите отговорни. Без леки наказания и размахване на пръст", завършва Ейпръл.