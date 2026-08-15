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Путин поздрави Ким Чен-ун и подчерта близките отношения между Москва и Пхенян

Русия и Северна Корея ще продължат "конструктивната съвместна работа"

15.08.2026 | 08:30 ч. Обновена: 15.08.2026 | 08:42 ч. 4
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Русия и Северна Корея продължават да координират действията си по въпросите на регионалната сигурност и стабилност. Това заяви руският президент Владимир Путин в поздравително послание до севернокорейския лидер Ким Чен-ун по повод 81-вата годишнина от освобождението на страната, предаде Reuters, позовавайки се на КЦТА.

В посланието си, публикувано от севернокорейската държавна новинарска агенция, Путин изразява увереност, че Москва и Пхенян ще продължат "конструктивната съвместна работа" както по двустранни, така и по международни въпроси.

Ким Чен-ун от своя страна отдаде почит на съветските войници, загинали във войната срещу Япония.

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На 15 август 1945 г. Япония капитулира, с което е сложен край на Втората световна война и на японското колониално управление на Корейския полуостров.

През последните години отношенията между Москва и Пхенян се задълбочиха значително, особено след началото на войната в Украйна и последвалата международна изолация на Русия от страна на Запада, пише БТА.

Северна Корея изпрати и свои войници в Русия, които участваха в действията срещу украинските сили, навлезли в пограничната Курска област през август 2024 г.

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Тагове:

владимир путин ким чен-ун Северна Корея русия
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