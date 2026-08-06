Честваме Преображение Господне

На 6 август Българската православна църква чества празника Преображение Господне, който е посветен на едно важно събитие от живота на Иисус Христос на Земята.

Един ден, когато Божият син проповядвал в Галилея, северната част на Палестина, той се изкачил на планината Тавор заедно с трима от учениците си – Петър и братята Яков и Йоан, за да се помоли.

Той се отдалечил малко от тях и започнал да се моли. Учениците в това време заспали. Когато се пробудили, видели Иисус преобразен, лицето му се изменило и светело като слънце, а дрехите му станали бели като сняг. С него имало двама мъже, сияещи в слава, това били Мойсей и Илия, които беседвали с него за предстоящите му страдания и доброволна смърт.

Петър, поразен от това, което видял, казал на Иисус, че е добре да останат на това място, като направят три сенника за него, Мойсей и за Илия. Изведнъж светъл облак осенил всички и от облака се чул глас, който казвал: "Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение, него слушайте!" (Матей 17:5). Учениците от страх паднали ничком, но Господ се допрял до тях и им казал: "Станете, не бойте се!" (Матей 17:7).

И като станали, те видели само Иисус Христос в обикновения негов вид. Те слезли от планината, а той им забранил да говорят за това, което видели, докато син човечески не възкръсне от мъртвите.

Учениците чули гласа на самия Бог, двамата пророци Мойсей и Илия, засвидетелствали със своето явяване, че Иисус е действително оня, за когото предсказвали пророците. Това събитие имало за цел да предпази апостолите от униние и съмнение при вида на Христовите страдания и да ги укрепи във вярата.

Традиции и обичаи

В българската народна традиция Преображение Господне се свързва с промяната в природата и началото на прехода от лято към есен.

Според народното вярване след този ден "слънцето обръща гръб на лятото" - дните започват постепенно да намаляват, сутрините стават по-хладни, а природата се подготвя за новия сезон.

Един от най-разпространените обичаи на празника е освещаването на първото грозде за годината.

В храмовете вярващите носят грозде и други плодове, които се благославят след празничната литургия. Традицията е израз на благодарност към Бога за реколтата и плодовете на земята.

Според народните обичаи на Преображение Господне не се извършва тежка работа и не се започват нови дейности. Денят се приема като време за молитва, смирение и благодарност.

На Преображение Господне празнуват имен ден: Сотир, Спас, Спаска, Спасена, Христо, Христина, Християн, Християна, Христофор, Светла, Светлана, Светлин, Светослав, Светозар, Сияна и Сиян.