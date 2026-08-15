Над 520 000 сигнала на 112 от 1 юни насам

Над 520 000 сигнала са постъпили на телефон 112 само от 1 юни досега, съобщи пред bTV новият директор на спешния номер Красимир Димитров.

Най-голям дял от обажданията са свързани с медицински случаи - 27%. Около 23% са сигналите за престъпления против личността, а 4,5% - за пътни инциденти.

"Само за това денонощие имаме 6371 подадени сигнала, като 1891 са медицинските случаи", посочи Димитров.

По думите му сериозен проблем остават фалшивите сигнали. За няколко години са регистрирани 264 злонамерени обаждания, по които службите действително са били изпращани на място.

Нов сектор ще следи работата на операторите

Димитров обясни, че предстои изграждането на допълнителен сектор за обучение и анализ на работата на операторите.

"За него първото нещо е локацията на обаждането. Второто са задаващите въпроси и така може да се разбере дали сигналът е истински или фалшив", уточни той.

От началото на годината са регистрирани и над 130 излитания и кацания на екипи за спешна медицинска помощ по въздух.

Сигнали и от други европейски държави

На телефон 112 постъпват и трансгранични обаждания. По думите на Димитров такива случаи възникват, когато български граждани в чужбина не владеят местния език и търсят помощ чрез свои близки у нас.

"Когато човек, който не владее съответния език на държавата, се намира на територията на друга европейска държава, той се обажда на негови близки в България. Те подават сигнал към нас, обработваме го и го пращаме. Ние имаме единна система на 112 в Европа. Имали сме към Нидерландия, Франция, Гърция, Румъния сигнали, в които колегите са реагирали", обясни Красимир Димитров.