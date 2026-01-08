30 леки ПТП-та само днес в София: Само материални щети, без пострадали

Само днес на територията на столицата са регистрирани 30 леки ПТП-та. По автомобилите има само материални щети. Пострадали няма. Пътната обстановка в София е усложнена, съобщи на брифинг старши инспектор Георги Митев.

Той подчерта, че предстои падане на температурите и заледяване на пътното платно. Митев добави, че трябва да се предприемат мерки за опесъчаване и поддържане на пътя чист, за да няма инциденти.

Екипите на Пътна полиция работят за подпомагане на гражданите и МПС, пешеходци също. Осигурени са допълнителни екипи и в тъмната част на денонощието, добави Митев. Гражданите да не се притесняват да подават сигнали на тел. 112 в случай на закъсване или произшествие. Има екипи на всички входове, изходи и основни пътни артерии в столицата.

“Държим връзка със Столична община, които са стопани на пътищата. Апелът ни към водачите е да се съобразяват със зимните условия, да избират подходяща скорост за придвижване и да бъдат толерантни един към друг”, каза още старши инспектор Георги Митев.