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Тяло на мъж изплува в яз. “Дяково” край Дупница

Самоличността на мъжа е установена

20.06.2026 | 17:33 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Тялото на мъж на 72 години, жител на Дупница, е било намерено тази сутрин в язовир "Дяково", потвърдиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил. 

Сигналът е подаден на спешния телефон 112. Самоличността на мъжа е установена, поясниха от полицията.

Близки на мъжа са съобщили днес, че той е напуснал дома си и е в неизвестност.

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При първоначалния оглед следи от насилие не са установени. 

Тялото е транспортирано за аутопсия в Многопрофилната болница в Кюстендил, допълниха от областната дирекция. 

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомен дежурен прокурор. / БТА

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тяло мъж неизвестност язовир Дяково Дупница 112
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