Патриарх Даниил: В Света Богородица се разкрива великата Божия милост

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави света литургия в Кюстендил по повод Успение Богородично, който е и официален духовен празник на града.

"В лицето на Света Богородица се разкрива великата Божия милост към човешкия род", каза патриархът пред БТА в храма "Успение Богородично".

По думите му Божията майка е удостоена с велика благодат, като е избрана да стане майка Божия и да роди Божия Син. В нейно лице човешката природа е въздигната и изпълнена с Божията благодат.

Патриарх Даниил посочи, че Света Богородица показва и как хората могат да бъдат достойни за тази милост - чрез вяра, вярност и упование в Бога.

Той я даде като пример за постоянство и преданост въпреки житейските изпитания. Патриархът припомни, че както Христос е останал верен на Своето служение докрай и е понесъл човешката злоба заради спасението на света, така и Божията майка е преодоляла трудностите, без да се отклони от вярата си.

Предстоятелят на Българската православна църква подчерта и особеното място на Света Богородица в живота на християните.

"Господ я е дарил на целия човешки род като майка на всички човеци", каза патриарх Даниил.

Той припомни и думите на Света Богородица от сватбата в Кана Галилейска преди първото чудо на Христос: "Каквото ви каже, сторете".

Патриархът призова вярващите да останат верни на Бога и да преминават през изпитанията с търпение и вяра. "Ако останем верни и претърпим докрай, ще имаме онази радост, която Света Богородица винаги е носила в себе си", посочи той.

Патриарх Даниил беше посрещнат в Кюстендил от Велбъждския епископ Исаак, втори викарий на Софийския митрополит и български патриарх и архиерейски наместник на Кюстендилската духовна околия, кмета Огнян Атанасов и областния управител Атанас Гергинов.

В Кюстендил се провежда и 19-ото издание на културния форум "Панагия - въздигане на хляба". От 12:30 часа на малката сцена на площад "Велбъжд" патриарх Даниил ще отслужи тържествен водосвет и ще освети празничните хлябове, приготвени за "Панагия".