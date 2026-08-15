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Трима загинаха и 34 бяха ранени при катастрофи за денонощие

28 тежки катастрофи в страната за ден

15.08.2026 | 11:15 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Трима души са загинали, а 34 са ранени при 28 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

От МВР посочват, че през 2026 г. броят на загиналите участници в движението е с 29 повече спрямо същия период на миналата година. За сравнение, през съответния период на 2025 г. жертвите на пътя са били 259.

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В София през последното денонощие е регистрирана една тежка катастрофа и 27 леки пътни инцидента. Един човек е пострадал, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи, пише БТА.

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