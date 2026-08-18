Инфлацията или производителността на труда ще определя МРЗ?

Минималната работна заплата (МРЗ) едва ли ще остане 620 евро през 2027 г. Това прогнозира председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов в предаването "България сутрин".

По думите му

има реален шанс работодатели, синдикати и държава да постигнат съгласие по новия механизъм за определяне на МРЗ до края на седмицата.

"Длъжни сме да намерим консенсус и баланс в позициите. Имаме шансове да се разберем по механизма", заяви Симеонов.

Той подчерта, че механизмът не е българско изобретение, а е свързан с международните ангажименти на страната и Конвенция №131 на Международната организация на труда.

Социалните партньори вече са постигнали принципно съгласие за основните показатели, които да участват при определянето на минималната заплата – разходите за издръжка на живота и малката потребителска кошница, медианната и средната работна заплата и производителността на труда.

Споровете са основно за тежестта, която всеки от тях трябва да има във формулата.

Синдикатите настояват по-голяма роля да има инфлацията, докато работодателите поставят акцент върху производителността на труда.

В ефира на Bulgaria ON AIR Симеонов бе категоричен, че работодателските организации не са склонни да приемат допълнителни критерии, преди да бъде договорено прилагането на вече обсъжданите.

"Първо да изпълним тези."

Според председателя на БТПП новият механизъм трябва да премахне автоматизмите при определянето на минималната заплата и да върне реалната роля на социалните партньори.

Симеонов смята, че когато размерът се определя автоматично, участието на работодатели и синдикати на практика се обезсмисля, а окончателното решение остава на правителството.

Все още няма съгласие и за въвеждането на горна и долна граница на МРЗ. За работодателите обаче предвидимостта е важна, тъй като бизнесът трябва предварително да може да планира разходите си.

Ако работодатели и синдикати не постигнат съгласие за конкретния размер на минималната заплата,

последната дума ще бъде на правителството.

Работодателите предлагат преговорите за МРЗ да се провеждат между юни и август. Според Симеонов идеята те да започват още през април или май среща практически проблем, тъй като тогава НСИ все още няма да разполага с всички необходими данни.

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При сегашните правила правителството определя минималната заплата през октомври за следващата година.

Симеонов изрази увереност, че този път новият механизъм ще бъде договорен след години на отлагане.

"Осем години се протака. Вярвам, че този път ще се получи и това правителство ще завърши процеса", заяви той.

Председателят на БТПП обърна внимание и на ръста на възнагражденията през последните години. По думите му средната работна заплата се е увеличавала с двуцифрени темпове – около 14-15%, при значително по-ниска инфлация.

Според него новият механизъм може да намали натиска върху инфлацията и да осигури по-голяма предвидимост за бизнеса.

Симеонов подкрепи и развитието на колективното трудово договаряне.