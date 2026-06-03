В кои сектори заплатите са над 3000 евро?

Въпреки опасенията, че подготовката за въвеждането на еврото може да доведе до замразяване на доходите, новите данни показват точно обратното. Средната работна заплата в България е нараснала с 12,7% през първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година, сочи анализ на Министерството на труда и социалната политика.

Средното възнаграждение в страната вече достига 1407 евро, като най-високи остават доходите в София. В столицата средната заплата е 1915 евро, което е с над 36% повече от средното за страната.

Кои области бележат най-силен ръст

Освен в София, сериозно увеличение на доходите се наблюдава и в редица области на страната. Най-голям ръст на средните възнаграждения е отчетен в Ловеч - 19,5%, следвана от Кюстендил с 18,9% и Силистра с 18,8%.

Данните показват, че повишението на заплатите вече не е концентрирано само в големите градове, а обхваща все повече региони.

IT секторът остава без конкуренция

Най-добре платените работни места продължават да бъдат в сферата на информационните технологии, телекомуникациите и създаването на цифрово съдържание. Средната заплата в сектора достига впечатляващите 3176 евро месечно.

Следват финансовите и застрахователните дейности със средно възнаграждение от 2226 евро, както и енергийният сектор, където средната заплата е 2060 евро.

Високи доходи получават още специалистите в професионалните дейности и научните изследвания, служителите в добивната промишленост и работещите в държавната администрация.

Учителите вече са сред най-добре платените

За първи път образованието се нарежда сред секторите с възнаграждения над средното за страната. Средната заплата на заетите в образователната система достига 1437 евро, което поставя учителите сред най-добре платените професионални групи в България.

Общо седем икономически дейности вече осигуряват възнаграждения над средното национално ниво, като в тях работи повече от една четвърт от всички наети лица в страната.

Безработицата продължава да намалява

Пазарът на труда остава стабилен и по отношение на заетостта. През първото тримесечие на 2026 г. броят на заетите лица надхвърля 2,9 милиона души, което представлява увеличение от 5,6% на годишна база.

В същото време броят на безработните е намалял с близо 20 хиляди души спрямо година по-рано. Така коефициентът на безработица в страната достига едва 3,2%, което е едно от най-ниските нива през последните години.

Заплатите растат по-бързо от очакваното

Данните на социалното министерство показват, че въпреки икономическите предизвикателства и несигурността около редица реформи, доходите на работещите българи продължават да нарастват с бързи темпове. Най-големите печеливши остават специалистите в IT сектора, финансите и енергетиката, но сериозно подобрение се наблюдава и при редица традиционни професии, включително в образованието и държавната администрация.