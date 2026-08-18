Александър Джартов: Пожарът е в района на сръбската столица

Главен комисар Александър Джартов потвърди пред БНР, че причината за задимяването в София са пожари в района на сръбската столица Белград. Шефът на пожарната добави, че на територията на София голям пожар няма.

"Това, с което ние разполагаме като информация, е, че вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образувал такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят през западната част на нашата страна, като на практика ние в близост до нашата страна до границата ние нямаме пожар, който да представлява опасност за нас”, каза още главният комисар.

Джартов каза, че пожарите са в по-северната част на Сърбия, около Белград.

"Това се вижда на картата. Освен контактите, които ние установихме с колегите от националния оперативен център на Сърбия, това е видно и от картата на Коперник, че пожарите са далеч и основно в района на Белград”, каза още експертът.

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В отговор на въпрос дали се знае за колко време ще премине този облак над България комисар Джартов заяви, че това изцяло зависи от въздушните течения.

"Ние няма как да прогнозираме, но сравнително кратък период от време”, каза още Джартов.