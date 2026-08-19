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Експерт: Дизеловото гориво може да надхвърли 1,80 за литър

Международната ситуация също остава нестабилна

19.08.2026 | 08:40 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива прогнозира ново поскъпване на горивата у нас и по-специално на дизеловото гориво.

Според него поскъпването ще стане факт още през следващата седмица.

“Цените на дизела в България могат да надхвърлят 1,80 за литър”, прогнозира пред БНТ Хаджидимитров.

Експертът добави, че ситуацията на международните петролни пазари също остава нестабилна. “В момента не съм оптимист. Мисля, че цените, които виждаме, ще бъдат по-високи, особено за дизелово гориво“, заяви Хаджидимитров.

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Според него резервите от дизелово гориво в световен мащаб са на едни от най-ниските си нива от десетилетия. Допълнителен фактор са ограниченията върху износа от Русия и продължаващите геополитически рискове.

Потреблението не намалява

Хаджидимитров отчете, че въпреки поскъпването на цените, потреблението на горива в България не намалява, дори напротив - през летните месеци се отчита дори леко увеличение, като най-осезаемо е при дизеловото гориво. Причината е традиционно по-високият брой пътувания.

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гориво дизел цени поскъпване Димитър Хаджидимитров
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