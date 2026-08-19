35 години от Августовския пуч в Москва: Можеше ли СССР да оцелее?

Днес се навършват 35 години от началото на Августовския пуч в Москва - неуспешен опит за отстраняване от власт на Михаил Горбачов, първият и единствен президент на Съветския съюз.

Горбачов е изолиран в кримската му резиденция "Форос" на 18 август 1991 г. Рано сутринта на 19 август 1991 г. вицепрезидентът на СССР Генадий Янаев издава указ за отстраняване от длъжност на Михаил Горбачов поради "невъзможността да изпълнява служебните си задължения по здравословни причини" и за въвеждането на извънредно положение в някои райони на страната за срок от шест месеца, считано от 4.00 часа на същата дата.

Превратът от август 1991 г., организиран от консерваторите от твърдата линия срещу реформисткия съветски президент Михаил Горбачов, приключи с провал след три дни. Но три десетилетия по-късно политическата система на съвременна Русия дължи повече на пучистите, отколкото на руските демократи, които ги победиха.

Малко след 6:00 ч. московско време на 19 август ТАСС и "Радио Москва" обявиха, че "лошо здраве" е попречило на Горбачов да изпълнява задълженията си и че, в съответствие с член 127-7 от съветската конституция, Янаев е поел президентските правомощия. Янаев оглави осемчленен Извънреден комитет. Останалите му членове бяха Бакланов; Владимир Крючков, председател на КГБ на СССР; премиерът Валентин Павлов; министърът на вътрешните работи Борис Пуго; Василий Стародубцев, председател на Съюза на земеделските производители; Александър Тизяков, председател на Съюза на държавните предприятия на СССР; и министърът на отбраната маршал Дмитрий Язов. Скоро те издадоха Резолюция № 1, която забранява стачки и демонстрации и налагаше цензура върху пресата. Беше отправено и обръщение към съветския народ, в което се твърдеше, че „смъртна опасност виси над нашата велика родина“.

Планираното подписване на 20 август на нов съюзен договор, който би отслабил централния контрол над републиките, изглеждаше да обяснява избора на момента за преврата. Остра критика срещу съюзния договор от страна на Анатолий Лукянов, председател на Върховния съвет на СССР, беше разпространена от ТАСС рано сутринта на 19 август. Съветът на министрите на СССР се събра по-късно същата сутрин и повечето министри подкрепиха преврата. Всички вестници, с изключение на девет, бяха забранени.

Танкове се появиха по улиците на Москва, а жителите на града веднага започнаха да се опитват да разубедят войските да изпълняват заповедите. Протестиращи започнаха да се събират около "Белия дом", сградата на руския парламент, и започнаха да издигат барикади. В 12:50 ч. руският президент Борис Елцин се качи на танк пред "Белия дом", осъди преврата и призова за незабавна обща стачка. По-късно той издаде президентски указ, с който обяви преврата за незаконен, а заговорниците - за "престъпници" и "предатели". Руските длъжностни лица не трябваше да се подчиняват на заповедите на Комитета за извънредно положение. В 17:00 часа Янаев и другите лидери на преврата дадоха пресконференция. Янаев заяви, че страната е станала "неуправляема", но изрази надежда, че неговият "приятел президент Горбачов" в крайна сметка ще се върне на поста си. Президентът бил "много изморен" и се "лекувал на юг", обясни Янаев. Той изглеждаше видимо нервен, а ръцете му трепереха по време на изявлението.

Елцин се обърна към патриарха на Руската православна църква, Алексий II, с призив да осъди преврата. Патриархът критикува задържането на Горбачов и анатемоса участниците в заговора. Междувременно в Ленинград (днес Санкт Петербург) генерал-лейтенант Виктор Самсонов се обяви за председател на Комитета за извънредно положение в Ленинград и постави града под военен контрол. Кметът на Ленинград обаче, Анатолий Собчак, се завърна от Москва със самолет, подпомогнат от агенти на КГБ, които се противопоставяха на преврата. Собчак мобилизира опозицията и призова войниците да предадат офицерите, които бяха помогнали за организирането на преврата. В този процес той спечели на своя страна Самсонов, който обеща да не вкарва войски в града.

На 20 август Елцин издаде президентски указ, в който заяви, че поема контрола над всички военни, КГБ и други сили на руска територия. Президентът на САЩ Джордж Буш се обади по телефона на Елцин и го увери, че нормалните отношения с Москва ще бъдат възстановени едва след като Горбачов се върне на поста си. Тази нощ избухнаха сблъсъци между войските и демонстрантите в близост до руското президентство, при които загинаха трима протестиращи. Очакваната атака срещу Белия дом обаче не се състоя и стана ясно, че заповедите на лидерите на преврата не се изпълняват. С закъснение, на 21 август, Секретариатът на КПСС поиска среща между Горбачов и Янаев. Превратът се провали, а заговорниците бяха арестувани, докато се опитваха да избягат. Върховният съвет на СССР възстанови Горбачов на поста му и отмени всички укази на Извънредния комитет. Елцин издаде указ, че всички предприятия в Русия са под контрола на неговото правителство.

Какво може Западът да научи от това, което се обърка?

Горбачов стана генерален секретар на Комунистическата партия на Съветския съюз (КПСС) през март 1985 г., в края на "епохата на стагнацията" - периода след свалянето на Никита Хрушчов през 1964 г., белязан от политически репресии и липса на реформи, под управлението на все по-застаряващо и изтощено съветско ръководство. Целта на Горбачов беше да подобри функционирането на съветската система, а не да я разруши. Неговите икономически реформи (перестройка, или "преструктуриране") имаха за цел да принудят държавните предприятия да отчитат донякъде законите на търсенето и предлагането, а не само целите от централния план. За първи път от 20-те години насам бяха разрешени кооперативни предприятия, в опит да се осигурят стоки и услуги, които държавният сектор не предоставяше. Тези реформи обаче не допринесоха значително за подобряване на икономическите показатели на Съветския съюз. Наред с другото, Горбачов трябваше да се справи с рязкото сриване на цените на петрола от 70 долара, когато дойде на власт, до 26 долара година по-късно. Недостигът на хранителни продукти и потребителски стоки, който винаги е бил характерна черта на съветската планова икономика, стана непоносим към 1991 г.

Междувременно политическите реформи и реформите в областта на правата на човека на Горбачов (гласност, или "откритост") бяха насочени към разкриването на неефективни или корумпирани чиновници, считани за препятствия пред успешната реформа, но също така дадоха на хората увереност да критикуват основните принципи на тоталитарната система. Важно е да се отбележи, че в 15-те републики, съставляващи Съветския съюз, гласността даде на националистите, които преди това бяха подложени на брутални репресии, свободата да агитират за независимост. Въпреки че Горбачов от време на време използваше сила в отговор на сецесионистките дейности, той също така – въпреки консервативната опозиция – предостави на републиките по-голяма автономия в опит да умилостиви националистите.

През август 1991 г. на практика се случиха два преврата. Първият започна на 18 август, когато Горбачов беше поставен под домашен арест във ваканционната си къща в Крим. Ръководителите на КГБ, Министерството на вътрешните работи и въоръжените сили, заедно с вицепрезидента на Горбачов, министър-председателя и още няколко други функционери от Комунистическата партия, имаха за цел да отменят политическите и икономическите реформи на Горбачов и по-специално да попречат на подписването на 20 август на така наречения "Договор за Съюза“, с който значителна част от властта и собствеността се прехвърляха от централните власти към републиките. Те се обявиха за „Държавен комитет за извънредно положение“ (с руската абревиатура ГКЧП) и сутринта на 19 август обявиха, че Горбачов е подал оставка по здравословни причини, пише Centre for European Reform.

Вторият "преврат" започна веднага след като ГКЧП разкри намеренията си на 19 август. Докато Горбачов беше държан в изолация в Крим, Борис Елцин, харизматичният, но непредсказуем президент на Руската съветска федеративна социалистическа република (РСФСР) – най-голямата от съветските републики – координираше съпротивата срещу първия преврат, призовавайки публично за завръщането на Горбачов, но едновременно с това беше основният движещ фактор във втория.

За разлика от Горбачов, избран за съветски президент от Конгреса на народните депутати (частично демократичният съветски парламент), Елцин беше избран чрез всенародно гласуване през юни 1991 г., като победи предпочитания от Горбачов кандидат. Първоначално Елцин реагира на преврата на ГКЧП, като поиска „връщане към нормалното конституционно развитие“ и призова москвичани да излязат на улиците. Но до момента, в който ГКЧП беше разпуснат на 21 август, той вече беше прехвърлил властта над руската икономика и съветските сили за сигурност на руска територия към себе си, въпреки че нямаше конституционни или правни правомощия да го направи, и беше сведел Горбачов до незначителност. Този втори преврат беше този, който имаше значение.

Защо системата на Ленин, Сталин, Хрушчов и Брежнев изчезна толкова бързо, без съпротива?

Защото така падат режимите в Русия: вижте царизма през 1917 г. (Това почти се повтори през юни 2023 г., когато хората на военния лидер Евгений Пригожин настъпиха към Москва почти без съпротива; Владимир Путин можеше да последва съдбата на Николай II, ако не беше направил някои доста мащабни обещания на Пригожин, а след това, както се твърди, не го беше взривил два месеца по-късно.)

Михаил Горбачов дойде на власт през 1985 г. с намерението да спаси СССР. Вместо това той стана свидетел на неговата смърт. Той беше очарователен, почтен човек, но не и визионер, а двете "лекарства", които донесе до леглото на пациента – перестройка (преструктуриране) и гласност (откритост) – се оказаха напълно неефективни. Краткотрайният преврат срещу него през август 1991 г., оглавен от Владимир Крючков, шефа на КГБ, беше рефлекторна реакция на бюрокрация, която знаеше, че нещата вървят зле, но нямаше абсолютно никаква представа какво да направи по въпроса. Той бързо се провали и Горбачов се върна на работното си място в рамките на няколко дни, но превратът му нанесе фатален удар. Четири месеца по-късно, в края на 1991 г., той беше изгонен от властта от твърдия, брутален и пиян мужик, Борис Елцин, пише за The Guradian редакторът Джон Симпсън.

След падането на Берлинската стена през ноември 1989 г. и загубата на различните съветски сатрапии в Източна и Централна Европа, СССР се разпадаше, а Горбачов, като негов президент, губеше власт и влияние.

Тези събития изненадаха Запада.

Западните лидери бяха заложили много на Горбачов, който беше подписал с тях далековидни споразумения за съкращаване на въоръженията и беше ръководил обединението на Германия и (относително мирното) края на комунистическото управление в Източна Европа. Престижът на Горбачов в Запада обаче заслепи западните политици за факта, че вътрешнополитическото му положение беше много по-нестабилно. Москвичани не излязоха на улиците да протестират, когато Елцин неконституционно лиши Горбачов и съветските власти от властта след преврата. Непопулярността на Горбачов означаваше, че макар и мнозинството от руското население вероятно да е предпочело Съветският съюз да остане цял, не последваха безредици, когато Елцин едностранно изтегли Русия от него. По този начин той улесни напускането и на другите републики. Последният пирон в ковчега на Съветския съюз беше забит, когато лидерите на Беларус, Русия и Украйна се срещнаха на 8 декември и обявиха, че Съветският съюз „като субект на международното право и геополитическа реалност престава да съществува“; юридически той престана да съществува на 25 декември.

Владимир Путин беше офицер от КГБ в Дрезден от 1985 до 1990 г. – докато Горбачов остави Източна Германия на съдбата ѝ. Към 1991 г. той вече беше станал заместник-кмет на Санкт Петербург, докато икономическият и политическият ред на Съветския съюз се разпадаше. Какви поуки е извлякъл той от преврата и събитията около него? В одобрената си автобиография/интервю „От първо лице“, публикувана през 2000 г., Путин казва:

"В дните на преврата всички идеали и цели, които имах, когато започнах работа в КГБ, се срутиха".

Не е ясно дали е бил разочарован от това, че КГБ се е опитала да свали Горбачов, или от това, че е провалила опита си толкова некомпетентно. Но очевидно той не е загубил вярата си в методите на КГБ, нито в нейния персонал. Елцин раздели КГБ на редица различни служби; Путин обедини отново повечето от тях във Федералната служба за сигурност (ФСБ), с изключение на външното разузнаване. Той също така назначи бивши офицери от КГБ на ключови постове в областта на националната сигурност и икономиката: Николай Патрушев като секретар на Съвета за сигурност на Русия (на който Путин е председател); Сергей Иванов като министър на отбраната, а след това (до 2016 г.) като шеф на администрацията на Кремъл; и Игор Сечин като шеф на петролния гигант "Роснефт". Тридесет години след неуспешния опит за преврат КГБ и нейните правоприемници са толкова централни за начина, по който функционира Русия, колкото бяха и в края на съветския период; реформаторите около Горбачов и Елцин са до голяма степен без значение.

Путин също така разбра, че Горбачов в крайна сметка беше по-слаб от Елцин, защото последният разполагаше с демократичен мандат и подкрепата на московските улици. Путин положи значителни усилия, за да гарантира, че никой потенциално опасен опонент (като активиста срещу корупцията Алексей Навални) не може да спечели изборен мандат и че съществуват сурови наказания, които да възпират уличните протести. Настоящата руска система не оставя място на никой опонент на Путин да изгради алтернативна властова база.

Настоящата руска система не оставя място на никой опонент на Путин да изгради алтернативна властова база, както направи Елцин.

Подобно на много руснаци, през 1991 г. и оттогава насам Путин изглежда учуден, че Съветският съюз се разпадна толкова бързо след преврата. През 2005 г. той заяви, че разпадането му е било най-голямата геополитическа катастрофа на 20-ти век, а през 2018 г. – че би го обърнал, ако можеше. Той не може да разбере защо народи, управлявани от Москва, и особено Украйна, биха искали да бъдат независими. В своята статия от юли 2021 г. "За историческото единство на руснаците и украинците" той твърди, че през 1991 г. "хората се озоваха в чужбина за една нощ, откъснати… от историческата си родина" – характеристика, която може да изненада украинците, над 90 процента от които гласуваха за независимост на референдума през декември 1991 г.

Тъй като не признава украинската независимост и разпадането на Съветския съюз като неизбежни последици от неразрешимите проблеми на съветската система и провалилите се реформи на Горбачов, Путин ги приписва на вековни западни планове за отслабване и разделяне на Русия. И все пак, по ирония на съдбата, в навечерието на преврата западни лидери като президентът Джордж Х. У. Буш се бяха опитали да запазят целостта на Съветския съюз. След среща с Горбачов в Москва Буш посети Киев и предупреди украинците да не се стремят към независимост. След разпадането на Съветския съюз обаче Буш обяви:

"С Божията помощ Америка спечели Студената война" – като пренебрегна ролята, която изиграха Горбачов, Елцин и руските граждани, излезли по улиците, за да се противопоставят на връщането към тоталитаризма, и подхрани нарратива, по-късно възприет от Путин, че Западът е унижил Русия.

Какви поуки трябва да извлекат западните държави и институции от това, което се обърка в Русия след 1991 г., както по отношение на политиката спрямо Русия, така и за по-широкото реагиране при кризи?

Първо, да се деперсонализира анализът, на който се основават политиките. Западните лидери като цяло харесваха цивилизования реформатор Горбачов и не се доверяваха на често грубия и непредсказуем Елцин, така че се убедиха, че Горбачов е по-сигурен, отколкото беше в действителност, и че Елцин е без значение. Рискът сега е, че западните политици се фокусират прекалено много върху Путин и личната му власт (която е значителна) за сметка на разбирането на други елементи на руската икономика и общество – които може да се окажат по-важни след десетилетие или две (или по-скоро).

Второ, да не се стереотипизират хората. Преди преврата се смяташе, че съветските граждани са пасивни, уплашени от десетилетия на репресии. Но когато ГКЧП заплаши новите свободи, които Горбачов им беше дал, те излязоха по улиците в огромни маси, за да ги защитят, въпреки значителния риск. Фактът, че Русия е имала демократична система на управление само за няколко хаотични години през 90-те години, не означава, че демокрацията в Русия е невъзможна, ако условията в бъдеще са подходящи. Същото важи и за други авторитарни държави.

Трето, да не се приема, че желаните икономически промени автоматично ще доведат до желани политически и правни промени – грешка в западната политика както спрямо Китай, така и спрямо Русия. Голяма част от западните съвети, които Русия и други бивши съветски държави получиха след преврата, се фокусираха върху икономически реформи, създаване на фондови пазари, насърчаване на малкия бизнес и други подобни. Много по-малко внимание беше отделено на установяването на върховенството на закона и на прекъсването на властта на КГБ. Веднага след опита за преврат, когато КГБ се беше дискредитирала и Елцин можеше да бъде убеден да я преструктурира изцяло, Западът беше в най-добрия случай заинтересован наблюдател. Въпреки че Елцин формално беше разделил функциите на КГБ между редица правоприемни агенции, големи части от нея продължиха да съществуват, нереформирани, с нови имена, но без нов етос. Русия се превърна в клептокрация, в която действащи и бивши разузнавачи играеха непропорционално голяма роля в политиката и бизнеса и често бяха най-големите крадци. За разлика от това в Централна Европа филиалите на КГБ бяха премахнати и, със съвети от Запада, заменени с разузнавателни и силови структури, по-добре адаптирани към съвременните демократични държави.

Накрая, да се разполага с планове за извънредни ситуации дори за малко вероятни събития и да се бъде готов да ги приложи решително. Въпреки че руската история имаше много примери за дълги периоди на застой, последвани от внезапни и драматични периоди на промяна, западната преценка преди преврата беше, че промяната в Съветския съюз ще бъде скромна и постепенна, пише Britannica. През 1987 г. експерти се срещнаха във Великобритания, за да обсъдят перспективите за Съветския съюз в подготовка за посещението на министър-председателката Маргарет Тачър в Москва; те стигнаха до заключението:

"В най-добрия случай съветската система може да еволюира след 20 години в нещо, наподобяващо днешна Югославия."

Николас Бърнс, директор по съветските въпроси в Съвета за национална сигурност на САЩ през 1991 г., каза на историка Серхий Плохи:

"Не мисля, че през лятото на 1991 г. някой от американска страна е смятал за реалистична възможността Съветският съюз да се разпадне."

Никой не беше подготвен за свалянето на Горбачов; въпреки че той беше толкова важен партньор в края на Студената война, Западът нямаше план, освен да изчака как ще се развие превратът. Тъй като последвалият бърз разпад на Съветския съюз изглеждаше невъобразим, реакцията в крайна сметка беше прибързано импровизирана. В момент, когато постсъветското пространство приличаше на разтопен метал, чакащ да бъде излят в калъп, бяха пропуснати възможности за неговото радикално преобразуване: европейската сигурност можеше да се развие по различен начин, ако министрите от НАТО бяха отговорили по-положително, когато Елцин написа писмо до генералния секретар Манфред Вьорнер през декември 1991 г., в което заявяваше, че дългосрочната политическа цел на Русия е да се присъедини към НАТО. Вместо това реакцията на британския външен министър Дъглас Хърд беше типична за западната гледна точка:

"Това е много далеч във времето. Няма да бъде включено в дневния ред още известно време."

Официалното комюнике от срещата, на която руският представител предаде посланието на Елцин, дори не го споменава.

В момент, когато постсъветското пространство приличаше на разтопен метал, чакащ да бъде излят в калъп, бяха пропуснати възможностите за неговото радикално преобразуване.

С напредването на възрастта на Путин и продължаващите трудности на руската икономика, зависима от въглеводородите, лесно се забелязват паралели между днешна Русия и Съветския съюз от епохата на стагнацията. Но те не са едно и също нещо, дори ако политическата свобода се свива, а репресиите се засилват. Въпреки че руската икономика има структурни проблеми, в магазините все още има храна, а Путин не се сблъсква с такъв вид вътрешна опозиция, каквато преследваше Горбачов през 1991 г. Но би било грешка Западът да основава всичките си планове на идеята, че управлението на Путин ще продължи безпроблемно до 2036 г., когато на негово място ще дойде негов "клонинг". Превратът (или превратите) от 1991 г. трябва да ни напомнят, че Русия – както и други на пръв поглед стабилни държави – може да е пълна с изненади.