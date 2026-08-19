Звездата на Байерн Мусиала колабира на терена 2 пъти за 4 дни

Звездата на Байерн Мюнхен Джамал Мусиала отново колабира. Това се случи за втори път само в рамките на няколко дни. На 15 август германският национал припадна по време на приятелския двубой на баварците с РБ Лайпциг.

Сега той се почувства зле и по време на спаринга срещу Хайденхайм, спечелен от баварците с 4:2. Мусиала отново припадна, само четири минути след като влезе от резервната скамейка.

Все пак 23-годишният германски национал бе в състояние да стане и да напусне терена заедно с лекарите към съблекалнята, след като получи медицинска помощ.

Мусиала излезе с официална позиция след мача.

Той обясни, че при него са установени краткотрайни и лечими проблеми, свързани с неврологична дисфункция. Именно те могат да доведат до моментите, които се видяха в мачовете срещу РБ Лайпциг и Хайденхайм.

"Първо най-важното: Добре съм! Особено съм благодарен за вашите съобщения и подкрепа! Разбирам, че много от вас се тревожат за мен. Днес искам да разсея тези притеснения и да обясня малко: Диагностициран съм с краткосрочни, временни припадания, които са лесно лечими и са причинени от неврологична дисфункция. Те могат да доведат до моменти като тези с Лайпциг и сега с Хайденхайм.

Получавам възможно най-добрите медицински грижи

в това отношение и съм много оптимист. ФК Байерн и най-близките ми хора са винаги до мен и ме подкрепят. Вярвам, че след намесата на неврологичните експерти ще продължа да правя това, което ми помага най-много в моето възстановяване: просто да живея ежедневието си и да преследвам страстта си - да играя футбол. Поех отговорност за това решение.

Надявам се това да ви помогне да ме разберете по-добре. В същото време ви моля за разбиране, че бих искал да продължа да държа този въпрос в кръга на най-близките си довереници, клуба и експертите“, написа Мусиала.