Масов побой в Свищов: Млад мъж е с множество травми и фрактури

Жестокост и побой над млад мъж. Инцидентът е от нощно заведение в Свищов. Петър Брежанин твърди, че е бил нападнат от няколко души, след като между него и компания в заведението възникнал конфликт. След инцидента той е бил откаран в болница с множество травми и фрактури.

Случаят е от преди дни и вече е образувано досъдебно производство - двама души са били задържани за срок до 24 часа, но впоследствие са освободени. Към момента няма повдигнати обвинения.

Как започва конфликтът?

Пред bTV Брежанин разказва, че всичко е започнало, когато е тръгнал към тоалетната.

“Един от компанията на общинския съветник Верони Маринов ме попита къде съм тръгнал. За да не стават конфликти, попитах, казах, че няма значение. И след това последва удар. Естествено, при самоотбрана реагирах. И след това насъскаха много хора“, разказва младият мъж.

Хората от другата компания започнали да го разпитват откъде е и къде работи.

“Отначало питаха откъде сме, защо сме. Казаха: “Много сте ни познати, ти си ми много познат, къде си работил“. И след това вече се случиха тези неща”, разказва потърпевшият.

Петър твърди, че не познава нападателите и ги видял за първи път.

По думите му след инцидента е разбрал от полицаи, че част от мъжете са криминално проявени. "От полицаите разбрахме след това, че това са криминално проявени момчета, които доста често правят проблеми по заведения и така нататък".

Младият мъж разказва, че след първоначалния конфликт охраната го е извела от заведението, но агресията срещу него продължила.

“След това охраната ме изкара, ето тук, на стъпалата. Отново ми посегнаха и отново се опитах да се защитя, обаче много хора дърпаха всички други. Мен ме държаха доста хора, налетяха ми доста хора, след което отново успяха да ме откопчат и накрая всичко се прехвърли тук, на тротоара, където може би пет или шест човека, нещо такова, ми налетяха и ме блъскаха в главата, отзад в тила и ме ритаха доста време”, разказва Брежанин.

Полицията се намесила

Петър разказва, че в заведението е имало и цивилни полицаи, но въпреки това нападателите не са спрели. “Изобщо полицията дойде може би две-три минути след като приключи всичко. Реално беше бърза реакцията, но не се възстановяваш”, разказва момчето.

По думите му ситуацията е можела да завърши с много по-тежки последици.

Младият мъж е получил множество травми - охлузвания, синини по лицето, изкривена носна преграда, спукани синуси.

Петър заяви, че към момента има малко информация за нападателите и се притеснява от евентуална последваща саморазправа. “Реално съм с много малко информация и мисля, че са установени само няколко от тях”.

На въпрос дали се страхува от допълнителна саморазправа той отговори: “Да. И много от хората се притесняват, които са свидетели”.