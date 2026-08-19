Двама души са загинали в катастрофи за денонощието

Двама души са загинали, а 37 са ранени при 30 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП) страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството.

В София са регистрирани две тежки и 24 леки ПТП, двама души са ранени, има опасност за живота на единия от тях.

От началото на месеца при пътни катастрофи са загинали 22-ма души, а от началото на годината – 294-ма. Ранените са съответно 535-ма и 5234-ма.