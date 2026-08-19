Илин Димитров за "Евровизия": Целта е да покажем България в най-добрия ѝ вид

Министърът на туризмът Илин Димитров е заяви, че ще разговаря с летищните оператори, за да може да се осигурят повече полети към Бургас във връзка с домакинството в песенния конкурс “Евровизия”. Димитров добави, че държавата също ще помогне, а конкурсът ще даде шанс на страната ни да превърне Черноморието в световна сцена.



“Първо, "Евровизия" ще ни даде шанс да превърнем Черноморието в световна сцена. Градът домакин, и аз съм убеден, виждайки как кметът подхожда, ще се справи великолепно. Държавата ще помогне”, каза пред БНТ министърът.

Димитров е категоричен, че ще има добра съпътстваща програма. Министърът обърна внимание, че е внимателно е изчел доклад, според който е хубаво туристите да могат да видят повече от страната домакин на събитието. Димитров е категоричен, че така посетителите ще имат възможност да посетят не само София като столица, но и по-големи градове като Варна.

“Нашата цяла задача е да покажем България в най-добрия вид”, категоричен е министърът.

Според Димитров ключова остава и въздушната свързаност. “Полети, полети, полети. Това искаме ние, за да могат по-лесно да пристигнат туристите. И най-важното, когато те дойдат и финалът е на 15 май, ние да сме така подготвени, че от 15 май нататък да влезем в активен туристически сезон”.

Туристическият сезон

По повод настоящия туристически сезон Димитров каза, че той е “сложен и неравномерен”, но няма срив.

“Сред причините е загубата на над 220 хиляди самолетни седалки от германския пазар след конфликт между два големи играча на пазара”, коментира още министъра.

По думите му окончателен анализ на сезона все още не може да бъде направен, тъй като активната му фаза продължава. Той обясни, че голяма част от летния сезон се договаря още през предходната година.

Димитров добави, че пълен анализ на сезона е рано да се прави, защото той все още е в активна фаза. “Това което можем да кажем към момента е, че нямаме срив, но имаме сложен и неравномерен сезон. Много е важно да отбележим защо сме стигнали до тук. Голяма част от летния сезон всъщност се договаря предходната година, така както ние в момента договаря 2027 година, така миналата година са договорили този сезон”.

Министърът коментира и ролята на вътрешния туризъм. По думите му 67% от туристите у нас са българи, което има както положителна страна, така и недостатък за сектора.

Димитров посочи, че България приема около 4 милиона чуждестранни туристи годишно и според него има потенциал този брой да бъде удвоен.Друг проблем пред сектора според министъра е краткият престой на туристите у нас. Той посочи, че средният престой в България е 3,2 дни, докато в Майорка престоят е два пъти по-дълъг.