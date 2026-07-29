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Дизелът между 1,71 и 1,76 евро за литър, бензин А95 – за 1,54 евро

Цените не спадат на колонките

29.07.2026 | 08:53 ч. Обновена: 29.07.2026 | 08:53 ч. 1
Дизелът между 1,71 и 1,76 евро за литър, бензин А95 – за 1,54 евро

Дизелът продължава да държи цена и се продава между 1,71 и 1,76 евро за литър. Средните цени на основните горива в България остават сравнително високи към 29 юли, сочат данните на Fuelo.

Литър бензин А95 се продава средно за 1,54 евро, а средната цена на дизела е 1,73 евро за литър. Автогазът се предлага средно за 0,65 евро за литър, а метанът – за 1,27 евро за килограм. 

Средната цена на дизел плюс е 1,93 евро за литър, докато бензин А98 се продава средно за 1,75 евро. Данните са без промяна спрямо предходния ден.

Във вторник цените на петрола се понижиха значително на фона на продължаващото затишие на бойните действия в Близкия изток и заявките на Вашингтон за възобновяване на дипломатическите усилия.

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