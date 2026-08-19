Радев отчете: Имаме "Спартан" и пет вертолета срещу пожарите

За първи път от много години имаме пет вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и един самолет "Спартан", заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание.

Най-важното е, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. Обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим, природата, имуществото красивата природа, каза Радев.

"Южна Европа е в пламъци, навсякъде гори около нас. Въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, до моментна в България нямаме опустошителни пожари. Това е резултат от превантивната работа на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и повишеното съзнание и отговорност на цялото общество. Поздравявам ръководството на ГДПБЗН за ефективната организация и ръководенето на силите и средствата, за изнесените постове в най-критичните райони за пожар, за самоотвержената работа на нашите огнеборци, поздравявам и горските служители за активното прокарване на просеки, благодаря на земеделците и доброволците и на служителите от МО, които активно се включват в противопожарните дейности, добави Радев.

Днес ще приемем решение за създаване на Междуведомствен координационен съвет за изграждането на Национална детска болница, за да наваксаме изоставането през годините и да създадем координиран отговорен процес, каза още Радев