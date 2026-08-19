Би било изненада Илияна Йотова да спечели президентските избори на първи тур

Илияна Йотова да спечели президентските избори на първи тур, би било изненада, защото са много трудни условията. Това заяви в ефира на БНР Яница Петкова от социологическа агенция "Мяра".
"Фактът, че тя се обяви първа преди месец, със сигурност действа в нейна полза и я поставя в силна позиция, но тя нямаше друг избор. Йотова е в центъра на вниманието и имаше очакване да го направи.
По думите на ексепрта това поставя президента и в ситуация за сериозна критика.
"В българското общество последните избори наблюдаваме такова криене на кандидати, във всякакъв тип мажоритарни избори, за кмет също, за да не излезе негативна новина. Това е с общото усещане за недоверие и страх към партиите. Но това не значи, че не са възможни изненади за президентските избори", каза Петкова. "Към момента е сигурно, че Йотова е със силна позиция и "Прогресивна България" също, като партия, която я подкрепя. И победата ще е от ключово значение за затвърждаване на позициите."
Според Яница Петкова в управляващите е инициативата да задават дневния ред, не само правилата за функциониране на държавата:
"Те са в ситуация, в която лесно биха могли да сбъркат, ако прекалят. Обявяването на победа винаги е сериозно."
Социологът коментира, че въпреки обявяването на програмата на управляващите, този прочит "не показва нищо, което да е изненадващо и сензационно".
"Всяко прекаляване обикновено не се толерира от българското общество и би дало възможност за критики от опозицията, която ще се активира в близките дни. В нашата държава много неща са се случвали, които са трудно търпими и поносими. Но обикновено над общественото мнение надделяват именно реплики. Усещането за сила създава възможността за прекаляване. Това, което виждаме около обявената програма, позволява на правителството да прекъсне едни критики", предупреждава тя.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.