След 5 години: Левски и генералният спонсор Palms Bet се разделят на 28 август (ВИДЕО)

Palms Bet и Левски се разделиха след петгодишно партньорство, като официално то приключва на 28 август. Това разкри във видео собственикът на бетинг компанията Мило Борисов, който направи и равносметка на съвместния път на компанията с клуба.

Партньорството започна през 2021 година, когато "сините" бяха в изключително тежко финансово състояние.

"През август 2021 - една от най-трудните години за „Левски“, съдбата ни събра, за да може сега, пет години по-късно, заедно с всички вас да празнуваме победоносното завръщане на Левски като шампион на България и участник в плейофите на Шампионска лига. През 2021 година това бе само една смела мечта, но аз и моят екип повярвахме в нея", заяви Борисов.

В обръщението си той подчертава, че постигнатото е резултат от общите усилия на ръководството, служителите, спортно-техническия щаб, футболистите, акционерите и най-вече привържениците. Специална благодарност Борисов отправя към феновете и фенските организации, към акционерите, включително на Сдружение "Левски на Левскарите", за конструктивната критика и активното участие в живота на клуба.

На 14 септември предстои общо събрание на Левски, като се очаква на него да бъде утвърдена нова структура на клуба. След официалната раздяла се очаква и обявяването на новия генерален спонсор на клуба.