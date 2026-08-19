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Графа продължава лятното си турне със София и Черноморието

Паралелно с концертите той работи и по музиката към новия авторски спектакъл на Димитър Бербатов

19.08.2026 | 11:10 ч. 4
Графа продължава лятното си турне със София и Черноморието

След четири концерта от лятното си турне в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив, Графа отново се завръща в София. На 20 август той ще излезе на сцената на Kino Cabana за втори път това лято, след като първият му концерт там в началото на сезона премина при пълен капацитет.

Към момента това е и единствената обявена предстояща дата на певеца пред софийската публика.

Само ден по-късно, на 21 август, Графа ще се отправи към остров Света Анастасия. Публиката ще стигне до острова с корабчета от Бургас, а концертът ще започне в 21:00 ч. на островната сцена.

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Следващата морска спирка в програмата му е Созопол. На 4 септември изпълнителят ще пее в Амфитеатър "Аполония" като част от Празниците на изкуствата "Аполония" 2026.

Паралелно с концертите Графа работи и по музиката към новия авторски спектакъл на Димитър Бербатов - "Разкодиране", чието национално турне започва на 9 септември в Благоевград.

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