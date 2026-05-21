Харвард иска да ограничи до 20% шестиците, студенти масово ги изкарват с AI

Широкото навлизане на AI чатботове започва сериозно да променя образованието, а според ново изследване това вече води до рязка инфлация на оценките в университетите. Проучване на Калифорнийския университет в Бъркли показва, че делът на отличните оценки в курсове, уязвими към използване на изкуствен интелект, е нараснал с около 30 процента след появата на ChatGPT.

Изследването е проведено от Игор Чириков от Центъра за изследвания на висшето образование към университета. Той анализира над 500 000 оценки от университет в Тексас за периода между 2018 и 2025 г.

Според данните най-силно засегнати са дисциплини, в които студентите предават голям обем писмени задания. Сред тях са хуманитарните науки и инженерните специалности.

„Колкото и AI да помага на хората да бъдат по-продуктивни, мисля, че може да навреди на ученето“, казва Чириков пред The Wall Street Journal. Изследването показва, че след 2023 г., когато ChatGPT започна масово да се използва, броят на отличните оценки в „AI-уязвимите“ курсове се е увеличил с около 4 процента спрямо останалите дисциплини. Според автора основният механизъм зад инфлацията на оценките е предаването на задания, създадени или подобрени с помощта на изкуствен интелект, съобщава "Труд".

„Този модел показва, че основната причина за инфлацията на оценките са студентите, които предават AI, подпомогна работа за оценяване“, посочва Чириков. Проблемът вече започва да влияе и върху пазара на труда.

Компаниите постепенно губят доверие във високия успех като показател за реални умения. Данни на платформата Handshake показват, че делът на работодателите, които изискват минимален успех от 3.5 GPA, е нараснал до близо 25 процента през тази година. През 2020 г. този дял е бил едва 9 процента.

Университетите също търсят решения. Част от тях започват да ограничават домашните задания и да поставят по-силен акцент върху изпити и писмени работи в контролирана среда. Принстънският университет например ще върне наблюдаваните изпити за първи път от повече от век. Харвард пък обсъжда ограничаване на отличните оценки до максимум 20 процента от студентите в даден курс.

През учебната 2024-2025 г. около 60 процента от оценките в Харвард са били отлични, което е над два пъти повече спрямо нивата от 2006 г.