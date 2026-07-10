Синдикат "Образование": Идват турбуленции в системата, ще изчакаме до септември

В декларация Синдикат "Образование" заявява своите искания и намерения към бюджета за образование в новия бюджет на държавата и припомня, че средствата за образование според Закона за предучилищното и училищното образование не могат да бъдат намалявани от правителството.

Виждаме много лошо отношение към образованието, подчерта пред БНР Юлиян Петров - председател на Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

"Ако погледнем към последните 10 години, виждаме един растеж на публичните финанси за образование. На база на този растеж са постигнати не малко политики, които са полезни и които ще дадат резултат, ако не ги прекъснем. Училища станаха много по-различни, много по-достъпни, много по-равни, макар че това е в сравнение с преди 10 години. Но нас ни чака още много работа и на нас ни трябват много пари това да продължи. Трябва да се потрудим и да дадем този равен шанс. Този растеж на публичните финанси трябва да продължи".

Какво се вижда в бюджета обаче:

"Няма да има увеличение на средствата за образование. Те ще станат по-малко, а в средносрочната прогноза те дори ще вървят надолу, т.е. в следващите години ще станат 4% и 3,8%. /.../ Това ще доведе до големи турбуленции в системата. Разбира се, запасите са един много важен фактор. Ние губим младите учители и ако говорим за съкращение в някои други отрасли, то българските млади учители се самосъкращават в рамките на първите 3 години до 70%, т.е. тук и без това има едно вътрешно отделяне от системата на младите учители. Трябва да помислим да ги върнем в системата, защото всичко ново, което очакваме, е на базата и на гърба на младите учители".

Синдикатът настоява процентът за образование да не бъде по-нисък от постигнатите 4,8% от БВП през 2025 г.

Петров подчерта, че е предвидено текстът в закона, според който средствата за образование не могат да бъдат намалявани от правителството, да отпадне:

"Искаме този текст да остане, а в момента парламентът най-вероятно ще гласува той да отпадне, за да може образованието да остане на остатъчен принцип финансирано, което никак не е добре".

По думите му според проектобюджета процентът за образование ще намалее от 4,8 на 4,5%. Много от започналите политики в училищата ще намалеят или ще отпаднат, предупреди синдикалистът.

"Това никак не беше добре и не трябваше да се посяга на образованието", категоричен бе той и добави: "Това отношение някак ни плаши още в началото на управлението".

Юлиян Петров обяви, че Националният съвет на КТ "Подкрепа" е решил, че няма да реагира до септември: "Ще изчака новия бюджет за 2027 година и ако тогава това отношение продължи, не мога да прогнозирам спокойствие и хармония в системата. Със сигурност има много варианти, с които може да бъде реагирано. Все пак българските учители дават някакъв мандат на финансовия министър и на премиера. Адмирации към министъра на образованието, който поиска повече пари, но те не му разрешиха".

По думите му в момента средните нива на учителските заплати са в размер на 118% от средната работна заплата в страната, като има разлика в по-малките и по-големите градове.

"Това е съвсем недостатъчно като ниво. Ножицата в заплатите между най-ниска и най-висока при учителите, дори в сравнение със заплатата на регионални управления и заплатата на работници в министерствата, е много тясна - нямаме тези големи пропасти, които виждаме в някои други браншове. В образованието това го няма, което е добре".

Искането е с този бюджет да се достигне 125% от средната работна заплата. Петров изчисли, че за да се случи това, са необходими около 50 млн. евро, което е увеличение на заплатите от порядъка на 6,7%. Според него обаче няма политическо желание да бъдат намерени тези пари. Надеждите са за следващата година:

"Ако виждат някакви турбуленции в системата, те намират пари. Ако не ги видят тези турбуленции, те стоят спокойно и намаляват парите. Това е грозната истина".