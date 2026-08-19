Кабинетът започна подготовката за президентските избори на 25 октомври

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация ще координира организационно-техническата подготовка

Министерският съвет прие решение за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

С решението се възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация да координира организационно-техническата подготовка на изборите, включително съгласуването с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали. На министъра е възложено и техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането в изборния процес, включително сключването на необходимите договори.

Министърът на вътрешните работи ще организира дейностите от компетентността на МВР, свързани с подготовката и произвеждането на изборите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството ще координира изготвянето и публикуването на избирателните списъци.

Министърът на финансите ще внесе в Министерския съвет проект на тарифа за заплащането от партиите, коалициите и инициативните комитети на предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове.

Министърът на външните работи ще организира подготовката и произвеждането на изборите извън страната, а министърът на правосъдието – дейностите в местата за лишаване от свобода. На министъра на правосъдието е възложено и издаването на наказателните постановления по Изборния кодекс.

Съгласно решението министрите на иновациите и дигиталната трансформация, на вътрешните работи, на външните работи, на регионалното развитие и благоустройството и на правосъдието ще информират министър-председателя за хода на подготовката на изборите до обявяването на изборните резултати.

През юли парламентът определи датата 25 октомври за избори за президент и вицепрезидент на Република България. Решението беше обнародвано и в "Държавен вестник".

Миналата седмица Централната избирателна комисия (ЦИК) прие хронограма за изборите за президент и вицепрезидент.