Проф. Киров: Предстоящите президентски избори ще са с голям залог

Очаква се днес Радев да изпълни обещанието и да внесе оставката си в Конституционния съд. След това той трябва да се събере на заседание и да гласува решение за прекратяване мандата на президента въз основа на подадената оставка, обясни процедурата бившият конституционен съдия проф. Пламен Киров.

Автоматично вицепрезидентът поема мандата на президента т.е. до края на мандата, за който са избрани.

"Ако в България се прави сериозна политика и наистина се мисли за държавно управление, а не за овладяване най-вероятно се мисли за име на служебен премиер. С този ход на президента процедурата ще се забави. И когато говорим за тайминг в момента срокове няма. Сроковете изтекоха”, каза пред БНТ проф. Киров.

Преподавателят по конституционно право смята, че забавяне на консултациите за избор на служебен премиер няма да има. Следващата стъпка е консултации с хората от т. нар. “домова книга”.

Според Киров "като че ли няма пречка Андрей Гюров да заеме поста на служебен премиер, но има политическа такава”.

"Ако той заеме поста на служебен министър-председател, той на коя политическа партия ще бъде според вас? Аз мисля, че ще бъде на ПП-ДБ”, каза проф. Киров.

На въпрос "кой носи отговорността за служебен кабинет", проф. Киров отговори кратко: "Никой".

"Носи се отговорност, когато президентът назначава. Сега никой няма да носи отговорност, защото президентът е с вързани ръце, когато назначава министър-председателя на служебното правителство".

Според Киров Конституцията си е много добра - лоши са играчите.

"Ноември ще има президентски избори и там залогът е много голям, защото няма значение как ще се позиционират политическите партии. Президентът има право на вето. И бъдещият президент ще се намеси много осезаемо в политиката, ако ние в следствие на тези предсрочни избори нямаме водещ политически субект, който да не може да направи коалиция”, на мнение е преподавателят по конституционно право.