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Катастрофа с жертва край Плевен, два автомобила са се сблъскали

Загинал е пътник от единия автомобил, полицията е на място

19.08.2026 | 19:04 ч. Обновена: 19.08.2026 | 19:04 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Катастрофа със загинал е станала този следобед край Плевен. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Плевен.

Сигнал за пътния инцидент е подаден в 16:38 часа. Катастрофата е в района на бившата рафинерия "Плама" в посока Плевен.

По първоначални данни са се сблъскали два автомобила. При катастрофата е загинал пътник в единия от автомобилите. На място се извършват огледи от разследващ полицай. Движението в района не е възпрепятствано.

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По случая се извършва проверка за изясняване на причините и обстоятелствата около инцидента. Сезирана е Окръжната прокуратура в Плевен.

През миналото денонощие на територията на страната са загинали двама души, а 37 са ранени при 30 тежки пътнотранспортни произшествия, съобщават от МВР на сайта на ведомството.

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