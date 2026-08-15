57-годишна жена загина при катастрофа с мотор край Стамболийски

Жена загина при катастрофа с мотор на изхода на с. Ново село, община Стамболийски, в посока село Исперихово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Сигналът е подаден на тел. 112 около 15:30 часа.

Мотоциклет "Кавазаки" излязъл извън пътното платно и се блъснал в бетонно съоръжение до отводнителен канал. Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на 57-годишната пътничка.

Водачът, на същата възраст, е изпробван за алкохол, резултатът е отрицателен.

По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“./ БТА