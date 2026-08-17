BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 7

Катастрофа заради диво прасе затвори път край Бургас

Ударили са се две коли

17.08.2026 | 06:30 ч. 3
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Пътят между бургаския квартал „Крайморие“ и село Маринка е затворен за движение заради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от ОД на МВР-Бургас.

Инцидентът е в района на асфалтовата база край квартала. По първоначални данни причината е внезапно излязло на пътното платно диво прасе, съобщава БТА.

От полицията посочват, че към момента няма повече информация за инцидента. По непотвърдени данни са повредени две моторни превозни средства.

Обходният маршрут е през квартал „Меден рудник“ и селата Димчево и Маринка.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

диво прасе Бургас катастрофа
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem