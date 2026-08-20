BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 60

Двама туристи починаха в планината, смъртта им не е свързана с инциденти

По тях няма видими следи от насилие

20.08.2026 | 12:45 ч. 6
Снмка: Пиксабей

Снмка: Пиксабей

Двама души са намерени мъртви в планината през изминалото денонощие, и при двамата причината не е свързана с инцидент при планинарство, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК. 

В Стара планина, в района на Тъженското пръскало, е открито тялото на 60-годишен мъж. Медицински хеликоптер е отишъл на мястото, а екипът е констатирал смъртта. 

В местността под връх Ком е намерен друго тяло, като на този случай са се отзовали екипи на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). 

Туристът е на 51 години от Силистра. Инцидентът е станал на 19 август около 14:38 часа.

Мъжът е изкачвал върха със свой познат, също от област Силистра. По време на почивка му прилошало и той загубил съзнание. Пристигналите на място екипи и служители на Районното управление в Берковица установили смъртта му. По тялото не са открити видими следи от насилие.

Тялото на починалия е транспортирано в болницата в Монтана за извършване на аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство, като служители на Районното управление в Берковица изясняват причините за смъртта.

Екип на сектор „Специализирани оперативни дейности“ е оказал съдействие на Планинската спасителна служба при транспортирането на починалия турист от района под връх Ком в Стара планина, допълниха от полицията.

Поради засиления интерес към планинарството спасителите апелираха хората да си предвиждат достатъчно време за маршрутите, да си носят вода и резервна батерия, да не ходят сами или да държат в течение някого кога, къде се очаква да бъдат и на какво разстояние оттам са в момента. От ПСС добавиха, че условията за туризъм днес са много добри. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

двама туристи починаха планината
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem