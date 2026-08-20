Двама туристи починаха в планината, смъртта им не е свързана с инциденти

Двама души са намерени мъртви в планината през изминалото денонощие, и при двамата причината не е свързана с инцидент при планинарство, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК.

В Стара планина, в района на Тъженското пръскало, е открито тялото на 60-годишен мъж. Медицински хеликоптер е отишъл на мястото, а екипът е констатирал смъртта.

В местността под връх Ком е намерен друго тяло, като на този случай са се отзовали екипи на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Туристът е на 51 години от Силистра. Инцидентът е станал на 19 август около 14:38 часа.

Мъжът е изкачвал върха със свой познат, също от област Силистра. По време на почивка му прилошало и той загубил съзнание. Пристигналите на място екипи и служители на Районното управление в Берковица установили смъртта му. По тялото не са открити видими следи от насилие.

Тялото на починалия е транспортирано в болницата в Монтана за извършване на аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство, като служители на Районното управление в Берковица изясняват причините за смъртта.

Екип на сектор „Специализирани оперативни дейности“ е оказал съдействие на Планинската спасителна служба при транспортирането на починалия турист от района под връх Ком в Стара планина, допълниха от полицията.

Поради засиления интерес към планинарството спасителите апелираха хората да си предвиждат достатъчно време за маршрутите, да си носят вода и резервна батерия, да не ходят сами или да държат в течение някого кога, къде се очаква да бъдат и на какво разстояние оттам са в момента. От ПСС добавиха, че условията за туризъм днес са много добри.