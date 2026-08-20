ОДБХ-Пазарджик иззе над 2 тона храни от бабите на пазара на Юндола

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Пазарджик установи над 2 тона храни без документи за произход при проверка на нерегламентиран пазар в района на Юндола, община Велинград.

Инспекцията е извършена съвместно със служители на МВР и Националната агенция за приходите (НАП). При нея е установено предлагане на храни от животински и неживотински произход на сергии и щандове, които не са регистрирани съгласно изискванията на Закона за храните.

Продуктите са били без необходимото етикетиране и информация за произход, както и без документи, удостоверяващи тяхната проследимост. Констатирано е и неправилно съхранение на част от храните, включително излагането им на пряка слънчева светлина. Храните са насочени за унищожаване по установения ред.

Спрямо търговците са предприети действия за съставяне на актове за административни нарушения.

Агенцията продължава контрола за недопускане на търговия с храни от нерегистрирани обекти и при условия, които не гарантират безопасността им.