Надпревара с времето: Подготовката на Бургас за "Евровизия" започна

Вицепремиерът Иво Христов е на посещение в Бургас, където се срещна с кмета Димитър Николов във връзка с организацията и усилената подготовка на град за домакинството на песенния конкурс “Евровизия”.

“Бургас влиза в усилена подготовка за домакинството на "Евровизия", а държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа за провеждането на конкурса”, каза вицепремиерът.

Иво Христов оглавява междуведомствения организационен комитет за провеждането на песенния конкурс. Работната среща между него и Николов се проведе в сградата на общината. Двамата обсъдиха първите стъпки за подготовката на конкурса.

“Това беше един първи работен контакт между нас и кмета на Бургас. Бургас показа силна мотивация и изпреварващи действия, в които се убедих и по време на разговора“, заяви вицепремиерът, цитиран от Нова тв.

Христов е на мнение, че оперативната работа на екипите вече е започнала и има реален шанс необходимите процедури, включително обществените поръчки, да бъдат проведени в срок.

“Ние не делим страната на столица и провинция. В епохата на модерните комуникации и транспорт сърцето на България бие там, където са събитията, там, където са хората, там, където се случва нещо“, коментира вицепремиерът.

Според него Бургас е едно от най-динамичните места в страната и домакинството на конкурса ще даде възможност градът и България да бъдат представени пред милиони зрители по света. “Чака ни много вълнуващ сезон“, прогнозира Христов.

Държавата предвижда и сериозно финансово участие в организацията. За настоящата година са заложени около 20 млн. евро, като 15 млн. са предназначени за гаранцията, необходима преди началото на организационния процес. Останалите средства са за текущите нужди по подготовката. За следващия бюджет също ще бъдат предвидени средства, но окончателните параметри ще станат ясни след приемането на финансовата рамка за 2027 г.

“Ние в правителството възприемаме "Евровизия" като възможност да се брандира България, тъй като ние предлагаме всичко - цялата гама туристически услуги. Предлагаме вкусна храна, планински курорти, море, исторически туризъм“, каза вицепремиерът.

Да не се губи време в спорове

Кметът на Бургас Димитър Николов от своя страна призова да не се губи време в спорове около избора на домакин. “Първо да сложим точка с това интервю по отношение на избора на град и да престанем да гледаме назад. Нямаме никакво време - състезаваме се с времето“, заяви Николов.

Предстои да бъдат съгласувани множество административни процедури, включително тези по Закона за обществените поръчки. Необходимо е и да бъде направена детайлна справка за необходимите средства.

“Имаме ориентировъчни суми, но не толкова важни са в момента цифрите, които трябва да кажем като средства. Важно е да има много стриктно съгласуване и обявяване на обществените поръчки, защото сроковете ни притискат“, обясни кметът на Бургас.

Като една от най-важните цели на града Николов открои, че до края на годината подготовката на залата трябва да бъде достатъчно напреднала, за да се проведе тестов концерт с участието на експерти на EBU. Тестовото събитие ще позволи да бъдат проверени всички ключови елементи - вътрешната логистика, акустиката, техническото обезпечаване и организацията на залата. При установяване на проблеми ще има време те да бъдат отстранени преди същинския конкурс.

В организацията ще бъдат ангажирани редица държавни институции. “Към момента има минимум пет министерства, които имат отношение към световния песенен конкурс“, каза кметът. Според него именно координацията между институциите ще бъде един от ключовите фактори за успеха.

Събитие за цялата държава

Той беше категоричен, че "Евровизия" не трябва да бъде разглеждана само като събитие на Бургас или на Южното Черноморие. "Става въпрос за цялата ни държава. Ние трябва да се представим пред света по максимално добрия начин“, заяви Николов.

“По-голямата част от гостите никога не са идвали в България. Трябва да направим така, че когато дойдат, да останат с толкова добри впечатления, че да ни препоръчат на своите близки и познати. Това е изключително предизвикателство“, изтъкна кметът на Бургас.

В момента тече и избора за талисман на “Евровизия”. Четири животни са в надпреварата - характерният за града гларус, световноизвестната капибара, розовото фламинго и морското конче.