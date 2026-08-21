Задържаха двама за изнудване - искали връщане на "кредити", плашили с оръжия и порно клипове

Разкрита е схема за изнудване. Задържани са двама души.

Срещу две лица са повдигнати обвинения и са привлечени като обвиняеми за изнудване, осъществено като съизвършители. Това съобщи заместник-районният прокурор на Костинброд Явор Парнаров

Разследването е започнало в началото на юли. Срещу две лица с инициали М.П. и Д.И. са повдигнати обвинения. Престъплението е извършено от 8 юли до 15 юли. Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемите са отправяли заплахи спрямо живота и телесната неприкосновеност на пострадалия и неговите близки с цел да получат имуществена облага.

Предвиденото в закона наказание за тези обвинения е лишаване от свобода за срок от 2 до 8 години и глоба в размер от 1500 до 2500 евро, съобщи зам.-районният прокурор на Костинброд Явор Парнаров.

Тъй като заплахите са осъществявани посредством различни социални мрежи, това е изисквало координацията по действията на разследване и оперативно-издирвателни дейности да се извършва от няколко структури на МВР – ОДМР-София, СДВР и ОДМВР-Ямбол.

Единият от извършителите е локализиран на територията на област Ямбол, бил е задържан в началото на август, повдигнато му е обвинение, била е взета мярка за задържане под стража, а съдът, след като е преценил степента на опасност от укриване на този обвиняем, е взел мярка домашен арест.

Вторият обвиняем е бил издирвана по-продължително време и в началото на тази седмица е бил локализиран на територията на София, където е бил задържан, повдигнато му е обвинение и съдът е определил мярка задържане под стража, добави Парнаров.

Получен беше сигнал, че лицата чрез интернет приложения извършват формата на принуда, с цел да набавят облага за себе си, въвеждайки в заблуждение пострадалите относно дължими кредити, които същите не следва да дължат. Престъпната дейност е извършвана не само на територията на област София, а и в други области в страната, заяви зам.-директорът на ОДМВР-София Марио Киричков.

В комуникацията си с пострадалите задържаните са опитвали да приложат силови методи, като са показвали различен вид оръжие във видеовръзка с пострадалите. Има данни, че са използвали и клипове с нецензурно съдържание, посочвайки, че на тези клипове са заснети пострадалите, посочи Киричков.

Работата по случая продължава, добави Киричков. Едното от лицата се е представило, че е собственик на кредитна институция. Представяли са се и за юристи също. Сумите, които са искали са били четирицифрени. Единият от задържаните е 19-годишен, съобщи още Марио Киричков.