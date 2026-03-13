ГДБОП арестува служители на кредитна къща за рекет, изнудване и отвличане

Служители на ГДБОП арестуваха 18 души, свързани в престъпна група за рекет над клиенти на дружество за бързи кредити.

В хода на разследването, продължило близо година, са документирани методите, с които служителите на кредитната къща са действали спрямо длъжници, включително прояви на насилие, изнудване, заплахи за живота и отвличания. Установени са и граждани, пострадали от действията им, които са били подлагани на физически и психически натиск, както и принуждавани да извършват имотни сделки.

Специализираната операция е проведена на 11 март 2026 г. под надзора на Софийската градска прокуратура.

По информация на NOVA, някои от задържаните са бивши полицаи и участвали в „Бандата на Близнаците”.

При полицейската акция на територията на столицата са извършени 45 действия по разследването – лични обиски, претърсвания на жилища, офиси и превозни средства.

Иззети са близо 30 електронни устройства, над 15 000 евро в брой и множество вещи, сред които палки, боксове, спрейове, белезници, ножове, бухалки, както и множество документи, имащи отношение към разследването. Обезпечени са трезори, ползвани от задържаните. Разпитани са свидетели.

В качеството на обвиняеми са привлечени 8 от арестуваните. С прокурорско постановление задържането им е продължено до 72 часа.

Групата е действала от 2023 г. на територията на страната, съобщиха от СГП. От обвинението поясняват също, че заплахите са извършвани включително с оръжие, нанасяне на телесни повреди и отвличания с цел набавяне на парични и имотни облаги.

Предстои да бъде внесено искане в съда обвиняемите да останат за постоянно в ареста. Петима от обвиняемите са осъждани.

Преди дни Софийският градски съд (СГС) осъди седем души за участие в организирана престъпна група и за измами в големи. Обвинението е, че от януари 2016 г. до 22 март 2018 г., в град София, единият от осъдените ръководил престъпната група, в която останалите участвали. Целта на групата били имотни измами, като са обвинени за извършването на такива в големи размери.