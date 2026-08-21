Ало, "Топлофикация-София", имаме ли връзка или гаврата ще продължи?

Почти месец гавра и никаква обратна връзка. Така описват граждани от столичния квартал "Редута" топлата си връзка с "Топлофикация". От началото на месеца, без да попадат в кварталите с профилактика, живущите на част от номерата на улиците "Голаш" и "Виница" са без топла вода. Има авария.

Прогнозираната дата за приключване на ремонтните дейности - 13 август. Тя така и не идва, а комуникацията е като на монопилист, на когото не му пука особено за клиентите.

При малко повече настойчивост все пак оператор тържествено съобщава - ремонтът приключва на 15 август, в 20:00 часа. Надеждата обаче пак отива в канала и на тази дата. За да се появи нова - 17 август, същия час. Топлата вода не потича и в новия зададен срок, само за да се появи нов - 19 август. В 20:00 пускаш чешмата и познахте - топла вода няма. Е, на сайта отново има нова дата - 21 август. Няма да дойде и днес, тъй като вече е заявена нова дата - 23 август.

Какво е общото дотук? Винаги се дават нови два дни да се отстрани аварията. Но има една подробност, за която "Топлофикация" трябва да отговори - защо досега никой от живущите не е видял нито един майстор на дружеството?

Каква е аварията, защото на телефона за клиенти повтарят единствено новите дати за отстраняване ѝ?

Да, "Топлофикация" има "право" на аварии. Но според техните правила - тя трябва да бъде отстранена до 48 часа. А не да я отлага през 48 часа. Вероятно ще постъпат претенции към дружеството, защото има всички основания за това, жалби до КЕВР и Омбудсмана. Но това едва ли ще промени надменната комуникация.

Естествено, наш репортер опита да се свърже с "Топлофикация". На посочените контакти за връзка ни дадоха само един мейл, да си опишем запитването. В 21 век дружеството комуникира с медиите по мейл, телефоните се крият. Ще им изпратим статията, дано намерят време да отговорят и да не е след 2 дни, в 20:00 часа.