ДПС поставя качеството на живот и икономическата стабилност сред основните си приоритети

За ДПС грижата за българските граждани е основополагаща цел и незаменим политически ангажимент. Това каза зам.-председателят на парламентарната група (ПГ) на "Движение за права и свободи – ДПС" Айтен Сабри в декларация за новата пленарна сесия на Народното събрание (НС).

Работата на Народното събрание ще бъде изключително динамична и отговорна, посочи тя и допълни, че в рамките на новата сесия ще се проведат насрочените от НС избори за президент и вицепрезидент, предстоят процедури за избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС), приемането на държавния бюджет и разглеждането на други закони с ключово значение за бъдещето на страната.

Народното събрание на Република България ще работи в условията на сложна и динамична променяща се международна обстановка, каза също тя.

Руската военна агресия срещу Украйна, продължаващите регионални въоръжени конфликти и произтичащите от тях икономически последици, предстоящи избори с трудно предвидим политически резултат в държави членки на Европейския съюз (ЕС), както и динамичните промени на пазари на енергоносители, стратегически суровини и редкоземни елементи поставят сериозни предизвикателства пред ЕС, НАТО, както и всяка отделна държава членка, обясни Айтен Сабри.

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Тези процеси задълбочават процесите за европейските граждани на несигурност и нестабилност, каза тя. Последователната политика на САЩ и все по-нарастващите изисквания към нашето атлантическо партньорство рефлектират както върху действията на външната ни политика, така и в ежедневното гарантиране на националната сигурност на страната, допълни Сабри.

Тя заяви, че от формацията ще оценяват всяка политика и всяко предложение според неговото реално въздействие върху живота на българските граждани.

Сред основните приоритети пред ДПС Айтен Сабри посочи повишаване на качеството на живота на хората, икономическата стабилност и развитието на земеделското производство.

Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства, подкрепата за младите хора, семействата и децата, съхраняване на традициите, ценностите и българската култура, както и качественото образование, каза тя.

Сабри посочи, че от формацията ще продължат да отстояват европейския път на България, активното и достойно участие на страната ни в ЕС и НАТО, както и стратегическо партньорство със САЩ и евроатлантическата общност.

Чл. 67, ал. 2 от Конституцията на България постановява, че народните представители действат въз основа на Конституцията и законите, в съответствие със своята съвест и убеждения, каза още Айтен Сабри и допълни, че тези думи не са просто конституционен текст. Те са нашия морален и политически ангажимент към българските граждани и една от най-важните гаранции за жизненост на българската демокрация, заяви тя.

Демокрацията изисква властта да бъде отговорна, институциите работещи, а народните представители – верни на своята съвест и на даденото пред обществото обещание, допълни народният представител.

Вярваме, че силата на държавността се измерва и със способността на държавата да гарантира достойнството, правата и свободите на всеки гражданин. Това ще е нашият основен ориентир – да отстояваме свободата, справедливостта, равнопоставеността като основополагащ принцип и неделима част от бъдещето на България, каза още Айтен Сабри.

По нейни думи ПГ на ДПС ще подлага всяко законодателно предложение на задълбочен и политически отговорен анализ. Ще оценява неговата необходимост, финансовата му обезпеченост, възможността да бъде приложено на практика и въздействието му върху качеството на живот, правата и свободите на българските граждани.

Тя посочи, че и през тази сесия на 52-рото НС ДПС ще отстоява постигнатото по европейския път на България и ще настоява страната ни да участва активно както във вземането на решения, така и в процесите на реформиране и развитие на ЕС.

ДПС категорично подкрепя укрепването на отбранителните способности на България и утвърждаването на страната ни като надежден съюзник и важна част от източния фланг на НАТО, каза още депутатът и допълни, че стратегическото партньорство със САЩ е от ключово значение за модернизация на българската отбрана, укрепване на националната сигурност и защита на българските граждани.

Отговорността, която носим, не започва и не свършва само в тази зала. Тя е дълг към родината и към всеки български гражданин, заяви Сабри. Ще отстояваме убежденията си със смелост и ще служим почтено на хората, демокрацията и България, допълни тя.