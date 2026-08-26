Всяка лапа има характер: Как да намериш твоето куче?

По повод Световния ден на кучето "Бандата на 1500-те" стартира националната кампания "Всяка лапа има характер", насочена към по-отговорното осиновяване на кучета в България.

Идеята е бъдещите стопани да опознават по-добре характера и нуждите на животното преди да го вземат у дома, така че да се намалят неуспешните осиновявания и връщанията в приютите.

Данните показват защо това е важно - над 20% от осиновяванията на кучета в света са неуспешни, а в България едва около едно от всеки пет заловени безстопанствени кучета намира нов дом.

Сред причините често е разминаването между характера на животното и начина на живот на бъдещите му стопани.

Не всяко куче е за всеки дом

Когато очакванията и реалността не съвпаднат, кучето може да бъде върнато обратно в приюта. Това носи нов стрес и затруднява адаптацията, изграждането на доверие и шансовете му за успешно осиновяване в бъдеще.

Именно тук идва ролята на поведенческата оценка.

Тя дава информация за характера, реакциите и индивидуалните нужди на кучето и помага да се прецени какъв дом, среда и начин на живот биха били най-подходящи за него.

Специално пространство в приюта в Горни Богров

Като част от кампанията Mars Pet Nutrition подкрепя създаването на специално пространство за поведенчески оценки в приюта в Горни Богров.

Там специалистите ще могат да наблюдават кучетата в по-спокойна среда, близка до домашната. Пространството ще се използва и за срещи с потенциални осиновители.

При оценките ще се прилагат практики от Западна Европа, адаптирани към условията в приюта.

"Радваме се, че можем да подкрепим "1500 Dog Gang" и тяхната работа за повече успешни осиновявания. Нашата цел е дълбоко свързана със създаването на по-добър свят за домашните любимци", коментира Сара Джиордано, пазарен директор за Балканите и Гърция в Pet Nutrition.

Близо 1000 кучета чакат своя човек

В приюта в Горни Богров в момента живеят близо 1000 кучета.

Около 440 вече излизат на разходки с доброволци и могат да бъдат включени в процеса на профилиране, а близо 160 вече имат изготвени поведенчески профили. Част от тях вече са намерили дом.

"Всяко куче, което пристига в приюта, има своя история, характер и нужди. През годините сме виждали колко важна е правилната среща между човек и животно - не само емоцията в първия момент, а истинското взаимно опознаване", сподели Розалин Шмих, съосновател на "Бандата на 1500-те".

По думите му целта не е просто повече осиновявания, а повече успешни истории, които остават завинаги.

С кампанията "Всяка лапа има характер" организаторите призовават бъдещите стопани да се интересуват от поведенческата оценка на кучето и да отделят време за опознаване преди осиновяването.