243 нелегални мигранти са открити за ден в района на остров Крит

Общо 243 нелегални мигранти бяха открити при няколко последователни операции в района на остров Крит в рамките на вчерашния ден, съобщава електронното издание на гръцкия в. „Прото тема“. Операциите са водени от Единния център за координация на операциите по издирване и спасяване югозападно от град Йерапетра.

В първия случай дрон на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс е засякъл лодка с 61 нелегални мигранти. Те са превозени с кораб на бреговата охрана до пристанището в Йерапетра.

По-късно е открита друга лодка с 52 души на борда, които са били качени на намиращ се в района танкер, плаващ под флага на Малта, и са превозени до остров Крит.

Паралелно с тази операция е осъществена и друга, при която са открити други 45 мигранти.

При четвъртия случай дрон на Фронтекс е засякъл две лодки с общо 85 души, които са събрани с лодка на бреговата охрана и са откарани в пристанището Кали Лименес в южната част на остров Крит.

Според данни на Министерството на миграцията и убежището в последните 12 месеца се отчита спад от около 35 процента на пристигащите в Гърция мигранти.

От 1 август 2024 г. до 1 август 2025 г. в Гърция са регистрирани 61 112 пристигания на мигранти, докато през следващия дванадесетмесечен период – от 1 август 2025 г. до 31 юли 2026 г. – броят им е намалял до 41 998, посочва ЕРТ. Разликата е близо 20 000 души и съответства на спад от около 35 процента, според данните.

(БТА)