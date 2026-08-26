Част от дрон е намерена между шезлонгите на плаж в Румъния

Фрагмент от дрон е намерен днес сутринта на плаж на румънския черноморски курорт Олимп, на около 38 км южно от Констанца, съобщи телевизия Антена 1. Според източници на телевизията останките съдържат взривен заряд.
Фрагментът е намерен между шезлонгите на плажа, посочва телевизията. Достъпът на туристи до зоната е ограничен.
Няколко души са подали сигнал за предмета, информира Антена 1.
Снощи останки от предполагаем дрон бяха намерени на вълнолома на крайбрежната алея в Констанца, в близост до емблематичното Казино на черноморския град.
За шести пореден ден останки от дронове държат под тревога населението и властите в Румъния, отбелязва Антена 1. През последните дни румънските власти неколкократно изпращаха изтребители и хеликоптери, за да следят атаки с дронове край границата с Украйна.
(БТА)
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