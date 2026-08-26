Природозащитници искат публично обсъждане за строителните дейности в Дунав

В най-кратък срок и преди започването на строителни дейности в руслото на Дунав да бъде организирано публично представяне и обсъждане на разгледаните технически варианти и на избраното решение за хидротехническо съоръжение при АЕЦ „Козлодуй“, чиято цел е повишаване на водното ниво и обезпечаване работата на охлаждащите системи на атомната централа в условията на продължително засушаване и рекордно ниски води. За това настояват от природозащитната организация WWF България в позиция, изпратена до медиите.

От организацията са изпратили отворено писмо с искането си до министрите на енергетиката, на транспорта и съобщенията, на околната среда и водите. От организацията посочват още, че всяка намеса в коритото на международна река като Дунав изисква изключително внимателна оценка на екологичните, социо-икономическите, хидроморфологичните и трансграничните последствия, като тези сложни аспекти изискват напълно прозрачна и навременна публична дискусия.

В писмото природозащитниците питат:

"- кои са били цитираните около седем технически варианта, какво точно е включвал всеки от тях и каква е икономическата оценка на всеки вариант — прогнозна стойност за изграждане, поддръжка, евентуален демонтаж, последващи ремонти и дългосрочни разходи;

- какъв е очакваният ефект на всеки вариант и по-специално какво реално повишение на водното ниво се очаква при различни дебити на Дунав;

- какво представлява избраното съоръжение „дига“ и какви са неговите технически параметри;

- каква конкретна полза за работата на АЕЦ „Козлодуй“ ще осигури избраното съоръжение и какво би станало при допълнително падане на нивото на река Дунав;

- какви са оценените екологични рискове, включително промени в скоростите на течението, транспорта и натрупването на наноси, локално и по-широко размиване на речното дъно, въздействие върху фарватера, бреговете, островите, страничните ръкави, рибните местообитания и миграционните коридори;

- какви са оценените социални и икономически рискове за местните общности, включително за корабоплаването, водоползвателите, рибарството, земеделието, туризма, инфраструктурата и други дейности, зависими от реката;

- извършена ли е оценка на трансграничното въздействие върху Румъния;

- временно или постоянно ще бъде съоръжението и, ако е временно, какъв е срокът му на експлоатация, при какви условия ще бъде премахнато и как ще бъде възстановено речното дъно;

- и не на последно място - на какво правно основание ще бъде реализирано строителството, какви разрешителни, съгласувателни процедури, екологични оценки и процедури по закона за биологичното разнообразие са приложими, кои вече са проведени и кои предстоят."

Безпокойство на организацията се засилва и от развитието при АЕЦ "Пакш“ в Унгария и АЕЦ "Черна вода“ в Румъния, където сходни проблеми с охлаждащата вода са довели до мащабни намеси в речните русла, трудно отделими хидравлични ефекти и необходимост от последващи допълнителни мерки.

След като министърът на енергетиката заявява, че вариантите вече са анализирани, извършено е хидравлично моделиране и практически изборът е направен, няма основание тези анализи и резултатите от тях да не бъдат публикувани незабавно, добавиха от организацията.

Преди дни министърът на енергетиката Ива Петрова каза в ефира на БНТ, че ще бъде изградена дига на Дунав около района на АЕЦ „Козлодуй“, която вероятно ще е около 250 до 300 метра. Това е въпрос на проектиране и очакваме да излязат резултатите от самия работен проект, допълни тя.