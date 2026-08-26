Биков: ГЕРБ ще премине от режим на конструктивна опозиция в режим на критична опозиция

Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура, но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим. Това означава, че още през тази сесия парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще премине от режим на конструктивна опозиция в режим на критична опозиция, която ще посочва ясно грешките на настоящия кабинет, каза в декларация от парламентарната трибуна Тома Биков от ГЕРБ-СДС.

По думите му правителството на Румен Радев се очертава като преходно, а не като реформаторско. То има пред себе си единствено хоризонта на постигане на тясно партийни цели и по този начин се самолишава от дългосрочния хоризонт на консолидирането на нацията около общи стратегически цели, посочи Тома Биков.

Въпреки пълното мнозинство в парламента, кабинетът страда от липса на ефективен механизъм за взимане на решения, който да произвежда не думи и фрази, а дела и нови ситуации. Най-голямото предизвикателство пред настоящото правителство не е опозицията във всички ѝ компоненти, а самото то и невъзможността му да отговори адекватно на ангажиментите, с които го натоварва пълното мнозинство в парламента, добави Биков.

Първите 100 дни на едно правителство биха могли да се използват за задаване на нов тип решения, предприемане на непопулярни решения мерки за решаване на кризи и организиране на нова динамика в обществено-политическия живот на страната. Те биха могли да бъдат използвани и за меден месец, в който се очаква от опозицията, медиите и цялостния публичен живот да приветстват новите министри по случай встъпването им във властта, каза Тома Биков. Според него първите 100 дни на настоящия кабинет не показаха потенциал нито за нов тип решения, нито за нова посока, нито за нова динамика в обществено политическия живот на страната. Пълното мнозинство на „Прогресивна България“ предполагаше мобилизиране на обществената енергия за мащабни промени, както за структурата на държавата, така и на отношенията в обществото. Вместо това бяха произведени всекидневни оплаквания, констатации и недоразумения, добави Биков.

След първите 100 дни нашата оценка за кабинета на Румен Радев, е че това е правителство, съставено от констататори, а не от хора, които са готови, могат и ще успеят. Тази оценка не е плод на ролята ни на опозиция, а е симптом за тревога, че България е на път да пропусне съществена възможност за промяна и мобилизиране на обществената енергия в позитивна посока във времена на геополитическа нестабилност, технологична революция и съществено изоставане на държавата от темповете, с които се движат бизнесът и гражданите, коментира Биков. По думите му липсата за желание на реформи би могло да доведе настоящия кабинет до ситуация, в която той да се окаже с преходен характер, като извърши преход от една политическа криза към друга.

Биков посочи, че двете големи задачи през предстоящата сесия са приемането на бюджет за 2027 и избирането на нов състав на ВСС. По отношения на бюджета очакваме да бъде сменен подходът, който видяхме по време на приемането на бюджета за 2026 г., заявките за реформи, структурна промяна и чувствително намаляване на бюджетния дефицит да се материализират, каза Биков. Потвърждаваме позицията си, че няма да издигаме свои кандидати за състава на ВСС, но това не означава автоматична подкрепа за други кандидати. Отказваме да влизаме и в каквито и да било договорки, заяви Биков. Изборът на нов състав на ВСС, който трябва да се осъществи с мнозинство от 2/3, е изцяло отговорност на управляващите и на техния потенциал да намерят точки на съгласие с опозицията.

Според Биков половината от времето от сесията на Народното събрание ще премине под кампанията за избиране на президент и вицепрезидент на България, което може да доведе до нарушаване на нормалния парламентарен ритъм. Въпреки това, се надяваме политическия дебат да се води аргументирано, допълни Тома Биков.